الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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وكيل "صحة مطروح" يتفقد قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى العام

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، جولة للمرور على قسم الغسيل الكلوي بمستشفى مطروح العام لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ومتابعة الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم وتذليل أى عقبات إن وجدت. 

_الخدمات الطبية

وأثناء المرور على المرضى بقسم الغسيل الكلوي بالمستشفى استمع "سالم" للمرضي واقتراحاتهم مستبينا عن ارائهم فى الخدمات الطبية والفريق الطبي، موجها بسرعة عمل الصيانة الدورية لإحدى ماكينات الغسيل المعطلة حديثا والإفادة.

_مقننات مرضى الكلى

ووجه وكيل صحة مطروح، لمدير ادارة التغذية بالمديرية بمراجعة مقننات مرضى الكلى والالتزام بالمقتنيات الوزارية لمرضى الفشل الكلوي على وجه الخصوص مؤكدا علي انه وجميع الأطقم الطبية لم ولن يدخروا اى جهد فى سبيل تقديم الخدمات الطبية العاجلة واللائقة للمترددين على المنشأت الصحية بمحافظة مطروح.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن الجولات مستمرة علي كافة المنشآت الصحية وانه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.

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وكيل صحة مطروح قسم الغسيل الكلوي الإنضباط الإدارى جودة الخدمات الطبية مطروح

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