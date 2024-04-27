ننشر كلمة محافظ مطروح في ختام "مشروع أهل مصر"

رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، بسفراء المحافظات الحدودية والعاصمة القاهرة في فعاليات ختام المُلتقى السادس عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة على أرض مطروح، فى إطار تنفيذ البرنامج الرئاسى أهل مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك تحت عنوان "يهمنا الإنسان" بحضور 180 مشاركًا، وما شهده خلال 10 أيام من فعاليات ثقافية وندوات وورش عمل ومحاضرات وزيارات ميداينة وتثقيفية بالمزارات السياحية والأثرية على أرض محافظة مطروح.

مشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة

وأوضح أن البرنامج الرئاسى أهل مصر، يأتي إيمانًا وتعزيزًا لدور شبابنًا وفرصة للالتقاء والتعرف عن قرب على الثقافات المختلفة لمحافظاتنا الحدودية الغالية على قلوبنا وتطبيقًا لما جسده دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 من اهتمام بالمحافظات الحدودية وما تقوم به الدولة من إنجازات ومشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة فى كافة المجالات نلمسها ونشهدها جميعًا في كافة ربوع الوطن من أجل توفير مزيد من الحياة الكريمة للإنسان المصري فى كافة محافظات الجمهورية وخاصة المحافظات الحدودية ومنها محافظة مطروح التى نُرحب بكم اليوم على أرضها وبين أهلها الطيبين حماة بوابة مصر الغربية هذه البقعة الغالية من أرض الوطن التى تمثل 1/6 مساحة مصر مع الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بتنميتها.

_تحقيق التنمية

وأشار إلى الاهتمام بحياة المواطن على أرضها، مع ما يبذل من مشروعات قومية وجهود تنموية حقيقية وغير مسبوقة لتشاهدوا عن قرب حجم ما يبذل من مشروعات قومية عملاقة بجهود وسواعد أبناء مصر لتحقيق التنمية المنشودة ومستقبل أفضل للأجيال القادمة على سبيل المثال لا الحصر مدينة العلمين الجديدة وقريبا مدينة رأس الحكمة الجديدة، ومحطة الضبعة النووية السلمية لتوليد الطاقة الكهربية، وتطوير الطريق الدولي الساحلى مطروح إسكندرية وطريق وادى النطرون- العلمين ومحور روض الفرج –الضبعة وكذا تطوير طريق سيوة مطروح الخرسانى ورفع كفاءة الطريق الأسفلتى بطول ٣٠٠كم والقطار الكهربي السريع السخنة – العلمين – مرسي مطروح ومشروع مستقبل مصر لزراعة الـ٢،٢ مليون فدان وقاعدة محمد نجيب،وتطوير ميناء السلوم البرى بوابة مصر الغربية وقاعدة ٣ يوليو البحرية وميناء جرجوب البحري ومشروعات الهيدروجين الأخضر على أرض مدينة النجيلة وغيرها من مشروعات كبري لا تعد ولا تحصى إنطلقت مع الجمهورية الجديدة في كافة ربوع مصر وفي كافة المجالات.

وأكد الوصول إلى أكثر المناطق احتياجا وتطويرها بما لم يكن يُتوقع أو يمكن تخيُله من قبل فى أقصى القرى والنجوع وتأكيد حرص الدولة على تحقيق التنمية الشاملة مرددا: "أنتم أبنائى الشباب جزء كبير من المستهدف من هذا البناء ليأتي تجمُعنا اليوم لتدعيم أواصر الصداقة والتعارف بين جميع المشاركين مع إطلاق روح الإبداع الثقافي على أرض محافظة مطروح تجمعنا روح المحبة والتآلف مع الاعتزازِ بالهوية الوطنية والعمل بروح الفريق وعلى قلب رجل واحد، فلن يتم بناء مصر إلا بقوة وعزيمة وإصرار أبنائها خاصة الشباب ودروهم الفاعل والأكثر تأثيرًا فى المشاركة فى جهود التنمية والحفاظ على وطننا الغالي مصر بعقولهم وسواعدهم فهم عماد الوطن وأمل مصر ومستقبلها وبهم نبنى وطننا وتعلو أركانه.. وندافع عنه بكل ثمين وغالى.



وتابع: “لا يأتي ذلك إلا من خلال تنمية وعيهم وإدراكهم وزيادة معارفهم والتطوير المستمر لمهاراتهم، وتعظيم شعورهم بأهمية الحفاظ على الهوية المصرية خاصة شباب المحافظات الحدودية.. صمام الأمان لحدود مصرنا الغالية بمحافظات (شمال سيناء-جنوب سيناء –البحر الأحمر– أسوان– الوادى الجديد - مطروح) وتأكيد تكاتفهم الدائم والمستمر مع قواتنا المسلحة والشرطة في السهر على حماية الحدود.. والحفاظ على استقرار أمن وسلامة الوطن.. ويتعاظم دورهم مع ما يحيط بنا من تحديات ومخاطر ندركها جميعًا”.





ولفت إلى حرص الدولة دائمًا من أجل تمكينهم مع تنفيذ العديد من البرامج لتأهيلهم وتدريبهم المستمر على كيفية صنع واتخاذ القرار والمشاركة الجادة في جهود التنمية والنهوض بالوطن وإعدادهم ككوادر للمستقبل مقدما الشكر لوزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة لما توليه من إهتمام بتنظيم هذا البرنامج الوطنى وغيره من البرامج،وما تهدف إليه من زيادة التوعية وتعريف الشباب ببلدهم وغرس روح الإنتماء والولاء لوطنهم مصروكذلك كل الشكر لما توليه الوزارة من دعم للبرامج والأنشطة الشبابية والثقافية بمحافظة مطروح، مع ترحيب المحافظة باستقبال مزيد من الفعاليات على أرضها.