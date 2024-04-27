حملة مكبرة على المحال التجارية لعودة الشكل الحضاري والسياحي لمرسى مطروح

شنَّ رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، حملة مكبرة على شوارع شكري القوتلي وليبيا والثانوية وعمر المختار ووسط المدينة لرفع الإشغالات المخالفة أمام المحال التجارية والدواجن والأسماك والسيوية، بحملة مطونة من الإدارات الرقابية بمجلس المدنية من تحسين البيئة، وشرطة المرافق، لضبط المخالفين قبل موسم الصيف السياحي، طبقًا لتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وقاد رئيس مدينة مرسى مطروح، الحملة المكبرة من الإدارات الرقابية بمجلس المدينة، على المحال التجارية بوسط المدينة التي تحتل الأرصفة، والتي تعيق حركة سير المرور والمشاة للمواطنين، وأدت إلى تلوث البيئة والضوضاء بالشوارع والميادين وزحام شديد للسيارات، وذلك بعد التنبيه عليهم أكثر من مرة، بعدم إشغال الطريق والأرصفة التي تشوه الشكل الحضاري للمدينة، وبناء عليه تم التحفظ ومصادرة ورفع عربات الباعة الجائلين والأشغالات المخالفة من موقع الحملة.

_رفع إشغالات الطريق المخالفة

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح، استمرار الحملات المكبرة لضبط الشارع ورفع إشغالات الطريق المخالفة، لمنع احتلال الأرصفة من الباعة الجائلين، والتعاون مع مجلس المدينة، تفاديًا لتعرض المخالفين للقرارات والتعليمات للمسألة القانونية والغرامة المالية.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح، أصحاب المحلات التجارية بالالتزام بمنع احتلال الأرصفة وتواجد الباعة الجائلين أمام المحال التجارية، لعودة الشكل الحضاري السياحي للمدينة، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال رفع إشغالات الطريق المخالفة بنطاق المدينة.

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