إصابة 4 أشخاص في تصادم أتوبيسين في الضبعة بمطروح

أصيب اليوم السبت، 4 أشخاص في حادث تصادم أتوبيسي عمال في الضبعة بمحافظة مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي.

_أسماء المصابين

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم "على عبد الفتاح أحم،د 24 عاما، مصاب بكدمات وسحاجات متفرقه بالجسم، رشاد ماهر محمد، 43 عاما، مصاب بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، محمد عبدالله سلامة، 41 عاما، مصاب بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، إبراهيم عامر منصور، 35 عاما، مصاب باشتباه كسر بالزراع الأيسر.

_الفحوصات الطبية

وقام الطاقم الطبى فى مستشفى الضبعة المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، وجرى تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة للعرض على الجهات المختصة.

وفي سياق أخر، كان قد أجرى الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، جولة للمرور على قسم الغسيل الكلوي بمستشفى مطروح العام لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ومتابعة الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم وتذليل أى عقبات إن وجدت.

الخدمات الطبية

وأثناء المرور على المرضى بقسم الغسيل الكلوي بالمستشفى استمع "سالم" للمرضي واقتراحاتهم مستبينا عن آرائهم فى الخدمات الطبية والفريق الطبي، موجها بسرعة عمل الصيانة الدورية لإحدى ماكينات الغسيل المعطلة حديثا والإفادة.

ووجه وكيل صحة مطروح، مدير ادارة التغذية بالمديرية خلال المرور، بمراجعة مقننات مرضى الكلى والالتزام بالمقتنيات الوزارية لمرضى الفشل الكلوي على وجه الخصوص، مؤكدا على أنه وجميع الأطقم الطبية لم ولن يدخروا أي جهد فى سبيل تقديم الخدمات الطبية العاجلة واللائقة للمترددين على المنشأت الصحية بمحافظة مطروح.