محافظ مطروح يُرحب بمقترحات جمعية شباب تحيا مصر للمشاركة المجتمعية

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن ترحيب المحافظة بالمقترحات والمشاركة المجتمعية الفاعلة التى من شأنها تحقيق المنفعة والصالح العام وخدمة الأهالي، خلال لقائه مع ماهر النزاوى رئيس مجلس إدارة جمعية شباب تحيا مصر.

أغطية أعمدة الإنارة

وناقش الاجتماع عدد من مقترحات الجمعية ومنها إقامة نادى للطفل لخدمة الاطفال والمرأة شرق مدينة مرسي مطروح، وعمل ندوة عن مخاطر المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع، وتنظيم دورة تدريبية عن الاسعافات الأولية لمواجهة المواقف الصحية الطارئة،وكذلك دراسة تصميم نموذج لأغطية أعمدة الإنارة وصناديق القمامة غير قابل للسرقة.

لغة الإشارة



ووجه محافظ مطروح للجهات المعنية بدراسة المقترحات الواردة ودراسة إمكانية تنفيذها بما يحقق المنفعة والصالح العام، مقدما الشكر لجهود الجمعية ومشاركتها المجتمعية الفاعلة. ومنها إهداء المصحف الشريف بطريقة برايد وتنفيذ عدد من الفعاليات بلغة الإشارة لذوى الهمم من الصم بالمحافظة.

وفي سياق أخر، عقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض آخر مستجدات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها فى مختلف القطاعات على أرض المحافظة، بما يحقق الهدف من تحسين الخدمات لأبناء الوطن فى هذه البقعة الغالية.

أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات

وفي مُستهل الاجتماع، أكد وزير التنمية المحلية أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات التي تتم في المحافظة، خاصة في ظل ما تحظي به مطروح من اهتمام القيادة السياسية والحكومة وتنفيذ مشروعات قومية وتنموية محلية لتصبح المحافظة قائمة علي مجتمعات متكاملة ومدن قابلة للتوسع، تجعلها محط أنظار السائحين وتكون قادرة على جذب استثمارات محلية وأجنبيه مما يساهم في خلق وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام والإسراع بعملية التنمية في ربوع محافظة مطروح.