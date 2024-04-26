محافظ مطروح يوجه بمراجعة أسباب الحفر المتكرر لهبوط أرضي

حرص اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، على الاستماع لمطالب أهالي المحافظة، عقب أداء صلاة الجمعة بالمسجد الكبير.

وأكد محافظ مطروح أنه جارى تحديد موقع مناسب لموقف سيارات الأجرة بمنطقة حي الشروق بالكيلو ٧، بدلا من دوران وسط الميدان، موجها مدير مديرية الطرق وشركة المياه بمراجعة أسباب الحفر المتكرر لهبوط أعلى خط المياه، وإنهاء المشكلة تماما بأول شارع الإمام مالك من مدخل “علم الروم”.

خطة الرصف القادمة

وردًا على مطلب أهالي منطقة خلف مبنى الرعاية النهاري لأطفال التوحد، أكد مدير عام التخطيط بالمحافظة أنه مدرج أعمال رصف الخطة القادمة.

كان قد عقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض آخر مستجدات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها فى مختلف القطاعات على أرض المحافظة، بما يحقق الهدف من تحسين الخدمات لأبناء الوطن فى هذه البقعة الغالية.

أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات

وفي مُستهل الاجتماع، أكد وزير التنمية المحلية أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات التي تتم في المحافظة، خاصة في ظل ما تحظي به مطروح من اهتمام القيادة السياسية والحكومة وتنفيذ مشروعات قومية وتنموية محلية لتصبح المحافظة قائمة علي مجتمعات متكاملة ومدن قابلة للتوسع، تجعلها محط أنظار السائحين وتكون قادرة على جذب استثمارات محلية وأجنبيه مما يساهم في خلق وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام والإسراع بعملية التنمية في كافة ربوع محافظة مطروح.

محافظ مطروح خلال استماعه للمواطنين

محافظ مطروح خلال استماعه للمواطنين

محافظ مطروح خلال استماعه للمواطنين

محافظ مطروح خلال استماعه للمواطنين

محافظ مطروح خلال استماعه للمواطنين

محافظ مطروح خلال استماعه للمواطنين

محافظ مطروح خلال استماعه للمواطنين