رئيس منطقة مطروح الأزهرية يُتابع إجراءات تأمين مراكز توزيع الأسئلة

اطمأن الشيخ عبدالعظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، مساء اليوم الخميس، على تواجد فرق العمل المكلفة بتأمين وحراسة مركز توزيع الأسئلة لصفوف النقل (الابتدائي - الإعدادي) بديوان عام المنطقة.

جاء ذلك بحضور الوكيل الشرعي للمنطقة، فضيلة الشيخ عطية سالم، ومدير التعليم الاعدادي، الشيخ سمير خلاف.

إجراءات الأمن والسلامة

وتفقد الشيخ عبدالعظيم سالم، إجراءات الأمن والسلامة، موجهًا تعليماته لرئيس المركز بضرورة مراعاة الدقة والانضباط في العمل وتوزيع الأسئلة بوقت كاف على اللجان.

ومن جانبه، قدم الوكيل الشرعي لمنطقة مطروح الأزهرية، الشكر والتقدير للشرطة المكلفة بالحراسة والعاملين بمركز الأسئلة على مجهودهم المشرف والمتميز.

وفي سياق أخر، كرم الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الطلاب والمعلمين المتميزين خلال فعاليات مبادرة "أقرأ لتستنير"، التي نظمتها إدارة المكتبات، بالتعاون مع العلاقات العامة، بمنطقة مطروح الأزهرية، بمقر معهد بنين مطروح النموذجي.

سورة العلق تتكلم عن القراءة تأكيدا على أهميتها وأثرها في حياة الإنسان

وقال رئيس المنطقة خلال التكريم أن هذه الأمة تشرفت بأن جعلت خير الأمم، مستمدة تعاليمها من كتابها العظيم، موضحًا أن الآيات الخمس الأولى في سورة العلق تتكلم عن موضوع القراءة تأكيدا على أهميتها وأثرها في حياة الإنسان وبناء حضارته.

وأشار سالم، إلى أن المبادرة هدفت إلى تأصيل قيم المواطنة وحب الوطن، وتنمية قدرات الناشئة الفكرية واللغوية والتعبيرية، إلى جانب إكسابهم مهارات المطالعة والقراءة الحرة، وتعويدهم على ارتياد المكتبات، وشغل أوقات فراغهم بما هو مفيد، مضيفا أن الهدف الأسمى هو تحويل القراءة إلى سلوك ثقافي وعادة مجتمعية، مشيدا بجهود اخصائي المكتبات بالمعاهد بقيادة أحمد الرشيدي، مدير إدارة المكتبات، وإدارة العلاقات العامه بالمنطقة، لجهودهم المبذولة خلال الفعاليات ونجاح المبادرة بهذا الشكل المتميز والمشرف.