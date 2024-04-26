مكانة سيناء عبر العصور.. ندوة بمكتبة مصر العامة فى سيوة

نظمت مكتبة مصر العامة بسيوة ندوة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، بالتعاون مع مكتب إعلام الواحة التابع للهيئة العامة للاستعلامات، وإدارة الأوقاف، والإدارة التعليمية بسيوة.

وقال محمد عمران جيري، مدير مكتبة مصر العامة بسيوة، إنه الندوة عرفت الحضور بمكانة سيناء عبر العصور، وأهميتها الجغرافية، وبسالة الجندى المصرى وكيف تم استرداد أرض الفيروز سيناء الغالية، ودور الدبلوماسية المصرية في استرداد كامل تراب الوطن، وأهمية تحصيل العلم والاجتهاد من أجل المساهمة في النهوض ببلدنا الغالى مصر.

وفي سياق آخر، كانت قد أعلنت محافظة مطروح، أمس، عن تشغيل القطاع الثالث من طريق سيوة الخرسانى الجديد، اليوم الخميس، كأول القطاعات بطول 50 كم فى اتجاه "سيوة- مطروح"، احتفالًا بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء.

نموذج لأحدث أنظمة طرق متطورة

وأوضح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، أن تشغيل القطاع الثالث يعد انتصارًا جديدًا للعقول والسواعد المصرية فى خطوات التنمية، وذلك بعد انتهاء أعمال الرصف ووضع الخدمات من دورانات ومحاور وإشارات وغيرها كنموذج لأحدث أنظمة الطرق المتطورة، والذى يتم إنشاؤه لتيسير الوصول من واحة سيوة ومواكبة واستيعاب الحركة السياحية والتجارية خاصة تحمل الشاحنات الثقيلة.

وأشار شعيب إلى أنه يتم تنفيذ طريق سيوة مطروح الخرساني من خلال الجهاز المركزي للتعمير، جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، كأحد المشروعات القومية على أرض مطروح بعقول وسواعد مصرية مع الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالمحافظة.

وقال الدكتور لواء أمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، في بيان إعلامي سابق له، إن إجمالى التكلفة بلغ 420 مليون جنيه، وجهود أكثر من 400 مهندس وفنى وعامل و2 محطة لإنتاج الخرسانة وأكثر من 250 طنًا من المواد الخام يوميًا وأكثر من 50 معدة وعربة وشركتين للعمل بالقطاع، ومعمل ضبط الجودة بالمشروع العملاق الذى يضم ثلاثة حارات مرورية من الخرسانة بعرض 11.25 متر بأعلى مواصفة تصميمية طبقًا للكود المصري.