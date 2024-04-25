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محافظات

اليوم.. تشغيل القطاع الثالث من طريق سيوة الخرسانى احتفالًا بذكرى تحرير سيناء

طريق سيوة مطروح الخرساني
طريق سيوة مطروح الخرساني

أعلنت محافظة مطروح عن تشغيل القطاع الثالث من طريق سيوة الخرسانى الجديد، اليوم الخميس، كأول القطاعات بطول 50 كم فى اتجاه “سيوة- مطروح”، احتفالًا بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء

نموذج لأحدث أنظمة طرق متطورة

وأوضح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، أن تشغيل القطاع الثالث يعد انتصارًا جديدًا للعقول والسواعد المصرية فى خطوات التنمية، وذلك بعد انتهاء أعمال الرصف ووضع الخدمات من دورانات ومحاور وإشارات وغيرها كنموذج لأحدث أنظمة الطرق  المتطورة، والذى يتم  إنشاؤه لتيسير الوصول من واحة سيوة ومواكبة واستيعاب الحركة السياحية والتجارية خاصة تحمل الشاحنات الثقيلة.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ طريق سيوة مطروح الخرساني من خلال الجهاز المركزي للتعمير، جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، كأحد المشروعات القومية على أرض مطروح بعقول وسواعد مصرية مع الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالمحافظة. 

 

وفي سياق آخر، كان قد قال الدكتور لواء أمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، في بيان إعلامي سابق له، إن إجمالى التكلفة بلغ 420 مليون جنيه، وجهود أكثر من 400 مهندس وفنى وعامل و2 محطة لإنتاج الخرسانة وأكثر من 250 طنًا من المواد الخام يوميًا وأكثر من 50 معدة وعربة وشركتين للعمل بالقطاع، ومعمل ضبط الجودة بالمشروع العملاق الذى يضم ثلاثة حارات مرورية من الخرسانة بعرض 11.25 متر بأعلى مواصفة تصميمية طبقًا للكود المصري.

وبالتوازي يجري رفع كفاءة وتوسعة الطريق الأسفلتى الموازي مرسى مطروح- سيوة، من خلال الهيئة العامة للطرق، بما ييسر الطريق من وإلى واحة سيوة وتيسر الحركة وتوفير الأمان للمسافرين ويواكب مخططات التنمية والارتقاء بالواحة.

 

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