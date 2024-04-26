البلطي بـ80 جنيها والبوري بـ130.. انخفاض أسعار أسماك المزارع بمطروح

شهدت محافظة مطروح، انخفاضا في أسعار أسماك المزارع وصل حوالي 20 جنيها، وسط فرحة عددا من الأهالي بنجاح حملة مقاطعة الأسماك تحت شعار "خليها تعفن".

حملة مقاطعة الأسماك

وأوضح أحمد العوامي، صاحب أحد محال بيع الأسماك في مطروح خلال حديثه لـ"الدستور"، أنه متضامن مع حملة مقاطعة الأسماك التي أتت ثمارها بمحافظات الجمهورية عامة ومحافظة مطروح خاصة.

انخفاض سعر أسماك المزارع

وأوضح أن الأيام الماضية شهدت عمليه بيع وشراء الأسماك ركود وصل إلى 50% وانخفض سعر بيع أسماك المزارع بمطروح، مشيرا إلي أن سعر كيلو سمك البلطي انخفض من 100 إلى 80 جنيها، والبوري من 150 إلى 130 جنيها، مؤكدا أن سعر شراء سمك المزارع الجملة من كبار التجار انخفض 15 جنيها.

أسماك البحر



وأكد العوامي، أن محافظة مطروح تتميز بأسماك البحر التي يقبل علي شرائها 80% من أهالي مطروح وتضمنت أسعارها "الخضر 200 جنيه، الوقار 300 جنيه، المرجان 140 جنيها، الموزة من 80 إلى 120 جنيها ".

وفي السياق ذاته، كان قد أعلن نصرالله تماوي، رئيس جمعية صيادي مطروح، عن تضامنه مع حملة مقاطعة الأسماك التي أطلقها عدد من أبناء المحافظة، مؤكدًا أن هناك خللًا في عملية البيع من قِبل التاجر الحر؛ لأنه هو مَن يستطيع التحكم في أسعار الأسماك.

منفذ لبيع أسماك البحر بأسعار مخفضة

وأكد خلال حديث سابق لـ"الدستور"، أنه تم عرض مقترح لتشغيل حلقة بيع الأسماك بمطروح وسيتم تفعيلها الفترة القادمة، وسيتم تصدير الأسماك بعد الاكتفاء الذاتي للمحافظة إلى محافظات أخرى، وبذلك سيتم تخفيض أسعار الأسماك من خلال العرض والطلب، موضحًا أن هناك منفذًا لبيع أسماك البحر بأسعار مخفضة تابعًا لجمعية الصيادين، وسيتم التوسع خلال الفترة القادمة في تلك المنافذ لتخفيف العبء عن المواطنين.