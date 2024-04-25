الخميس 25 أبريل 2024
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محافظات

محافظ مطروح يوجه بإنشاء محطة لتحلية المياه بمنطقة أبو ميلاد

اللواء خالد شعيب،
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح

هنَّأ اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أهالي المحافظة بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير أرض سيناء الطاهرة، كما وجَّه التهنئة لأهالي مدينة براني بمناسبة الانتهاء من إنشاء القرية البدوية (تعمير1) بطريق أبو ميلاد كأولى المبادرات والنماذج لإنشاء قرية بدوية على الطراز البدوي المعماري وفق العادات والتقاليد لأهالي مطروح مع توافر الخدمات للتيسير على المواطنين بها، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعمير- جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي. 

وأشار محافظ مطروح إلى أن القرعة العلنية تتم بين المستحقين من أهالي براني بعدد 112 أسرة، على عدد الوحدات السكنية بالقرية الجديدة بعدد 24 وحدة، والتي تقع على مساحة 40 ألف م2، بإجمالي تكلفة 19.4 مليون جنيه، منها إنشاء عدد 24 وحدة بتكلفة إجمالية 9.5 مليون جنيه، بمساحة 150م2 لكل وحدة بتكلفة 387 ألف جنيه، كما تم توفير كل الخدمات الرئيسية بها من طرق بتكلفة 3 ملايين، وذلك من جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربي، بالإضافة إلى توصيل الكهرباء بتكلفة 6.9 مليون جنيه مساهمة من المحافظة.

ويجري العمل على توفير مياه الشرب لأهالي القرية من خلال التوجيه لمركز التنمية المستدامة بإنشاء محطة لتحلية المياه، وذلك طبقًا للدراسة التي سيتم تنفيذها من خلال المركز وغيرها من الخدمات. 

توزيع شتلات زراعية

وأوضح المحافظ أنه تمت مراجعة ملفات جميع المتقدمين على الوحدات من خلال لجنة من التنفيذيين والشعبيين بالمدينة، لبحث وتدقيق جميع الملفات المتقدمة طبقًا للشروط والضوابط الخاصة بهذه الوحدات والوقوف على إجمالى المستحقين لها مع الترحيب بمقترح توزيع شتلات زراعية على الأهالى من الزيتون والتين وغيرها من خلال مركز التنمية المستدامة، مؤكدًا حرص كل الأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة على تحقيق العدل والمساواة بين جميع أبناء مطروح بكل شفافية.

إنشاء القرية البدوية

ووجَّه محافظ مطروح الشكر لجهود التعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى برئاسة اللواء دكتور أمون مرتضى، ولجميع فريق العمل بالجهاز وما يبذل على أرض مطروح من عدد من المشروعات التنموية والخدمية لخدمة أهالى مطروح، والشكر لمركز ومدينة برانى والعاملين به برئاسة العميد ياسر عامر رئيس المدينة، ولكل الجهود المبذولة سواء من شركة الكهرباء ومديرية الطرق وغيرها من أجل الإسراع فى إنشاء القرية البدوية لتسليم وحداتها لمستحقيها وتحقيق مزيد من الاستقرار لهم.

وأعلن محافظ مطروح عن أنه مع احتفالات محافظة مطروح بذكرى أعياد تحرير سيناء، تم إطلاق شارة بدء تشغيل طريق سيوة مرسى مطروح الخرسانى، وذلك بالقطاع الثالث بدءًا من الكيلو 100 إلى الكيلو 150 كم عند منطقة بئر النصف على أحدث منظومة الطرق، مع استكمال الأعمال لباقى القطاعات الستة بالطريق، والتى يجرى تنفيذها من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى، مؤكدًا حرص جهود المحافظة على توفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين، مع متابعة كل المشروعات الخدمية في مختلف مدن وقرى المحافظة لضمان وصولها إلى أعلى مستويات من الجودة التي يستحقها أبناء محافظة مطروح الواعدة. 

جاء ذلك بعدما أجرى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، القرعة العلنية للمستحقين للوحدات السكنية بالقرية البدوية (تعمير 1) بمنطقة  أبو ميلاد الجديدة بمدينة سيدى براني.

اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح
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محافظ مطروح القرية البدوية تعمير1 مدينة براني الذكرى 42لتحرير سيناء مطروح

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