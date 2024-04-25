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محافظات

محافظ مطروح يشهد القرعة العلنية لتوزيع الوحدات السكنية لأهالى منطقة أبوميلاد

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، منذ قليل، القرعة العلنية لتوزيع الوحدات السكنية بالقرية البدوية "تعمير1" بمنطقة أبوميلاد بسيدي براني، والتي تم تنفيذها من قبل الجهاز المركزي للتعمير "جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح".

جاء ذلك بحضور المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء دكتور آمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح، والنائب حسن أبوقديرة عضو مجلس النواب، والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والعميد ياسر عامر رئيس مدينة سيدي براني، وعدد من أهالي منطقة أبوميلاد.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربي، ثم عرض فيديو عن العمل وإنشاء الوحدات داخل المنطقة.

تخصيص 40 ألف متر لإنشاء القرية البدوية بمدينة سيدى برانى

وأوضح اللواء دكتور آمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح، أنه تم تخصيص 40 ألف متر2 لإنشاء القرية البدوية بمدينة سيدي براني، كما تم إنشاء كل منزل على مساحة 150 مترا، ومكون من 3 غرف وصالة ومطبخ و2 دورة مياه ومربوعة، بالإضافة إلى مراعاة الخصوصية بين الوحدات، 25 مترا بين الوحدات.

وفي سياق آخر، كان قد عقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض آخر مستجدات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها فى مختلف القطاعات على أرض المحافظة، بما يحقق الهدف من تحسين الخدمات لأبناء الوطن فى هذه البقعة الغالية.

أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات

وفي مُستهل الاجتماع، أكد وزير التنمية المحلية أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات التي تتم في المحافظة، خاصة في ظل ما تحظى به مطروح من اهتمام القيادة السياسية والحكومة، وتنفيذ مشروعات قومية وتنموية محلية لتصبح المحافظة قائمة على مجتمعات متكاملة ومدن قابلة للتوسع، تجعلها محط أنظار السائحين، وتكون قادرة على جذب استثمارات محلية وأجنبية، ما يسهم في خلق وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام والإسراع بعملية التنمية في كافة ربوع محافظة مطروح.

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محافظ مطروح توزيع الوحدات السكنية القرعة العلنية مطروح براني

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