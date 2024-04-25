الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"خريجى الأزهر" بمطروح تهنئ الرئيس السيسى بذكرى تحرير سيناء

تهنئة خريجى الأزهر
تهنئة خريجى الأزهر بعيد تحرير سيناء

قدم الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد أحمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء.

 تحية إجلال لشهداء الوطن

ووجه  تحية عرفان وتقدير وإجلال لأرواح شهداء الوطن، الذين قدموا حياتهم ثمنًا للدفاع عن أمن واستقرار الوطن والحفاظ عليه وحماية لحدوده.

وأكد رئيس مجلس إدارة المنظمة خلال بيان إعلامي أن ذكرى تحرير سيناء ذكرى عزيزة على نفوس المصريين، فقد خلدت ملحمة تاريخية للعزة والكرامة والحفاظ على كل شبر من وطننا الغالي، وعدم التفريط في أي جزء من ترابه، وأن المصريين لن ينسوا ما قدَّمه جنودنا البواسل من التضحية بالغالي والنفيس؛ فداءً لتراب هذا الوطن.

الدعوة لاستلهام روح البطولة والوفاء

ودعا الجميع إلى استلهام روح البطولة والوفاء، والعمل والاجتهاد لبناء مستقبل مشرق لهذا الوطن وصناعة نهضته، داعيًا المولى -عز وجل- أن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء‎.‎‏

خريجي الأزهر الذكرى 42 لتحرير سيناء تحرير سيناء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر مطروح

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