إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى في حملة مكبرة بمطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جهود الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة في الرقابة على الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والاطمئنان على سلامتها حرصا على سلامة المواطنين ومنع أى تجاوزات خاصة المغالاة في أسعار السلع الأساسية المقررة.

لجنة المرور على المحلات والمطاعم

وقامت لجنة المرور على المحلات والمطاعم برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة بالتعاون مع مجلس مدينة مرسى مطروح ومديرية الصحة والطب البيطري والمرافق بالمرور المفاجئ على عدد من المحلات التجارية والمطاعم بمدينة مرسى مطروح.

إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الأدمى



وأوضح محمد أنور مدير عام إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة، أن اللجنة أسفرت عن تحرير عدد 7 محاضر نظافة و عدم استكمال الشهادات الصحية وبيع سلعة أساسية أزيد من التسعيرة المحددة وعدم الإعلان عن الاسعار وكذلك تحرير عدد إنذار لعدم الالتزام بالسلامه والصحة والمهنية ومحاضر بيئة وعدم التأمين على بعض العاملين تم إعدام كمية 45 كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمي.