إحالة عدد من أعضاء الفريق الطبى والإدارى للتحقيق بمستشفى الضبعة المركزى

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، مساء اليوم، مستشفى الضبعة المركزي؛ لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والوقوف على مدى جاهزية المستشفى للتعامل مع أي مواقف طارئة أو محتملة وخاصة مع قرب البدء في تنفيذ خطة التامين الطبي الساحل الشمالي.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة على جميع المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية.

انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين

وخلال الزيارة تم التأكد والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات واكياس الدم ومشتقاته والأمصال، ومخزون الأكسجين الطبي، فضلا عن متابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، وتواجد الأطقم الطبية، بالإضافة إلى التأكد من جودة الخدمات العلاجية للمرضى بالاستقبال والطوارئ حيث جرت مراجعة تنفيذ إجراءات استقبال الحالات الطارئة سواء حوادث او غرق وغيرها وفقًا للبروتوكولات الصادرة من الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة في هذا الشأن، ومراجعة سجلات ودفاتر الحضور والانصراف للنوبتجية للاطمئنان على انتظام وتواجد الأطقم الطبية بالنسب التى تتلائم وتقديم الخدمة الطبية جيدة، ونسب الإشغال بالمستشفى خلال شهر ابريل الجارى.

إحالة للتحقيق

وأحال وكيل صحة مطروح عددا من أفراد الطاقم الطبي والإداري بالمستشفى للتحقيق بالإدارة القانونية بالمديرية لتغيبهم عن العمل دون عذر وعدم الانضباط وضعف الإشراف.

الخدمات الطبية الاعتيادية

واستمع سالم، لخطة المستشفى لتقديم الخدمات الطبية الاعتيادية التشخيصية والعلاجية والطارئة من أطباء الطوارئ وعلى رأس العمل، مشددا على ضرورة التزام الأطباء واطقم التمريض والعاملين بالتواجد فى اماكن عملهم والاستعداد المستمر لأي حدث طارئ، مشيرا إلى المتابعة المستمرة لكافة المستجدات والظروف ضمانا للتعامل الصحيح مع اى طارئ ومن اول مرة موجها للدكتور محمد عبدالظاهر مدير مستشفى الضبعة المركزي بعمل جداول تشغيل لأخصائي العلاج الطبيعي للمرور على الاقسام الحرجة والأقسام الداخلية مع توثيق المرور بسجل المريض وبصفة يومية والمتابعة من رئيس القسم.

وفي نهاية الزيارة، أكد وكيل صحة مطروح، على الفريق الطبى خلال اجتماع مصغر تم عقده مع الأطباء على ضرورة الانضباط وحسن معاملة المرضى وتقديم كافة سبل الدعم الطبى والنفسى لهم ووفق التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية والعمل على استمرارية الخدمات المستحدثة والاستغلال الامثل للقوة البشرية المتاحة.

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