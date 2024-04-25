محافظ مطروح يطمئن على حالة وكيل الأوقاف إثر تعرضه لحادث سير

اطمأن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على الحالة الصحية للشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، حيث قام بزيارته بمستشفى مطروح العام، متمنيا له الشفاء العاجل مع تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة.

جاء ذلك عقب تعرضه لحادث تصادم سيارته في الكيلو ٤٠ طريق مطروح اسكندرية ونقله للمستشفى.

جاء ذلك بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة وعدد من العاملين بمديرية أوقاف مطروح.

كان قد أصيب الشيخ حسن عبدالبصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، في حادث تصادم سيارة ملاكي بطريق "الإسكندرية- مطروح"، وتم على الفور الدفع بسيارة إسعاف ونقله إلى مستشفى مطروح العام.

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