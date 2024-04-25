الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يطمئن على حالة وكيل الأوقاف إثر تعرضه لحادث سير

صورة من الحدث
صورة من الحدث

اطمأن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على الحالة الصحية للشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، حيث قام بزيارته بمستشفى مطروح العام، متمنيا له الشفاء العاجل مع تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة. 

جاء ذلك عقب تعرضه لحادث تصادم سيارته في الكيلو ٤٠ طريق مطروح اسكندرية ونقله للمستشفى. 

جاء ذلك بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة وعدد من العاملين بمديرية أوقاف مطروح. 

كان قد أصيب الشيخ حسن عبدالبصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، في حادث تصادم سيارة ملاكي بطريق "الإسكندرية- مطروح"، وتم على الفور الدفع بسيارة إسعاف ونقله إلى مستشفى مطروح العام.

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محافظ مطروح مستشفى مطروح العام وكيل وزارة الاوقاف بمطروح طريق الإسكندرية مطروح حادث تصادم

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