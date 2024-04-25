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محافظات

إصابة وكيل "أوقاف مطروح" فى حادث تصادم

وكيل أوقاف مطروح
وكيل أوقاف مطروح

أصيب الشيخ حسن عبدالبصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، منذ قليل، في حادث تصادم سيارة ملاكي بطريق "الإسكندرية- مطروح"، وتم على الفور الدفع بسيارة إسعاف ونقله إلى مستشفى مطروح العام.

من جانبه قال وكيل "صحة مطروح"، الدكتور مبروك سالم، لـ"الدستور، إنه عقب تلقي البلاغ بتصادم سيارة بطريق الإسكندرية مطروح تم الدفع بسيارة إسعاف ونقل المصاب إلى مستشفى مطروح العام، مؤكدًا أن الفرق الطبية بجميع المستشفيات التابعة لمحافظة مطروح جاهزة لاستقبال أي حالات طارئة، حيث تم رفع حالة الطوارئ والاستعداد لاستقبال موسم الصيف السياحي. 

 قافلة دعوية وغذائية إلى جارة أم الصغير

كان قد ترأس الشيخ حسن عبدالبصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، قافلة دعوية وغذائية إلى جارة أم الصغير.

رافقه خلال فعاليات القافلة كل من الشيخ محمد منصور مدير إدارة سيوة والشيخ أحمد محمود حسن ومحمد بكر يوسف رئيس مجلس ومدينة سيوة وسعيد محمد سعيد رئيس القرية والشيخ جبريل عمر حمزة عمدة الجارة وشيوخ وعواقل واحة الجارة وقد تسلم الشيوخ والعواقل القافلة الغذائية. 

وأوضح وكيل أوقاف مطروح، في بيان إعلامي سابق له، أن القافلة تحتوي على 300 كيلو من اللحوم ونصف طن من الأرز والمكرونة، بالإضافة الى كميات من السكر والدقيق وزيت الطعام، كما قدم التحالف الوطني وحياة كريمة 50 كرتونة مواد غذائية.

وشمل برنامج القافلة مشاركة أهالي الواحة صلاة التراويح وخطبة الجمعة وأداء الدروس الدينيّة. 

وقدم أهالي جارة أم الصغير الشكر لمديرية أوقاف مطروح على تخصيص إمام لإقامة الشعائر بالواحة طوال شهر رمضان مع وضع برنامج وخطة لوجود إمام بالواحة طوال العام.

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وكيل أوقاف مطروح يقود قافلة دعوية وغذائية بـ"جارة أم الصغير"

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