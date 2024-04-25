مطروح تناقش الإجراءات الخاصة بمنظومة التصالح

عقدت محافظة مطروح اجتماعا بحضور رؤساء المدن ووكلاء الوزارات مديري الأجهزة التنفيذية المعنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بأهمية المتابعة المستمرة والتنسيق بين الجهات التنفيذية بالمحافظة بشأن تنفيذ القوانين والقرارات والتوجيهات التى تتخذها الدولة لتوفير مزيد من الخدمات والتيسير على المواطنين.

_التسعير الجبري للخبز السياحى

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من القرارات والتوجيهات ومنها مناقشة كتاب وزارة التموين الخاص بالتسعير الجبري للخبز السياحى مع إحكام الرقابة والمتابعة الدورية لأسعار الخبرالسياحى بالأفران، والالتزام بالتسعيرة المحددة وفقا للأوزان مع منع أى تجاوزات أو استغلال.

_ الرقابة على المخابز

كما تم خلال الاجتماع التوجيه بضرورة التنسيق بين الجهات التنفيذية والجهات الرقابية وتكثيف العمل خلال الفترة الحالية في الرقابة على المخابز بجميع مركز ومدن المحافظة على أرض الواقع، والتنسيق بين مراكز المدن ومديرية التموين لتوجيه الأفران والتزامها مع رصد المخالفات وتبليغ مديرية التموين بها للقيام باللازم تجاهها مع عرض تقرير أسبوعي بنتائج المرور على المخابز.

_حصر المبانى الحكومية

كما تم مناقشة جهود حصر المبانى الحكومية وجهات الولاية، حيث تم التوجيه بضرورة الاستعداد الجيد والانتهاء من الأعمال الخاصة بحصر المبانى الحكومية وجهات الولاية والالتزام بالخرائط المكانية لمراكز المدن والإسراع فى إنجاز الأعمال مع تواجد مدير وحدة الجيومكانية ورؤساء المجالس للانتهاء مع مدخلي البيانات واستكمال البيانات المطلوبة قبل موعد التسليم وهو يوم 30 أبريل.

ومن جانبه، أوضح مسئول وحدة Gis بالمحافظة، بأنه تم المرور على بعض المراكز لاستيفاء البيانات المطلوبة لإعداد الخريطة التفاعلية وتم التواصل مع رؤساء المراكز والمسئولين عن ادخال البيانات لاستيفاء البيانات الناقصة.

_منظومة التصالح

وفي نهاية الأجتماع تم مناقشة الاجراءات الخاصة بمنظومة التصالح مع الاسراع في تسجيل الشوارع وتثبيتها على المنظومة بمراكز المدن ووضع السعر النهائى لآخر شريحة تسعير مع إضافة الـ25%، وضرورة توفير موظفين بالمراكز التكنولوجية بجميع مراكز مدن المحافظة لسد حاجة العمل بها.