الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز

محافظات

مطروح تشارك فى مؤتمر "الابتكار فى صناعة السياحة" بالعلمين الجديدة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شاركت محافظة مطروح، فى المؤتمر العلمي الدولي لكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية تحت عنوان "الابتكار في صناعة السياحة في ظل التغيرات العالمية المعاصرة"، والذى أقيم بالعلمين الجديدة.  

وشارك محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة، ممثلا عن محافظة مطروح في فعاليات المؤتمر، والذى افتتحه الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وتنعقد فعالياته لمدة يومين بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة، والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، والدكتور عصام الكردى رئيس جامعة العلمين، والدكتور هشام سعيد نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة العلمين للشئون الأكاديمية، والدكتور حازم عطية الله رئيس جامعة حلوان الأسبق ومحافظ الفيوم الأسبق، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان الأسبق، والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، والمهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة العلمين، واللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية الأسبق ورئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، والدكتورة عبير عطية عميد كلية السياحة والفنادق ورئيس المؤتمر، والدكتورة نشوى فؤاد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والمتخصصين في مجال السياحة من المصريين والأجانب. 

ـ الطاقة النظيفة

تأتى فعاليات المؤتمر فى إطار توجه الدولة المصرية نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر فى رؤية مصر ٢٠٣٠،  وانطلاقا من أهمية تكاتف جميع الجهود  لحسن استغلال الموارد المتاحة وتعظيم العائد منها، من خلال التخطيط والإدارة الجيدة، والقدرة على مواجهة كافة التحديات مع استشراف المستقبل لاستغلال الفرص والإمكانيات المتاحة من أجل مستقبل أفضل، وتأكيدًا لأهمية تسليط الضوء والترويج لكافة الإمكانيات والموارد السياحية المتاحة، والاستغلال الأمثل لها خاصة في هذه الأوقات الملحة والتحديات المحيطة وكيفية تخفيف آثارها على قطاع السياحة مع الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية والسياحية الفريدة. 

ـ درع المؤتمر

خلال فعاليات المؤتمر تم إهداء درع المؤتمر إلي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تقديرًا لجهود الارتقاء بقطاع السياحة بالمحافظة، حيث استلم الدرع محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة.

محافظة مطروح المؤتمر العلمي لكلية السياحة جامعة الإسكندرية صناعة السياحة في ظل التغيرات العالمية المعاصرة مطروح

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