السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ختام امتحانات النقل للأزهر في مطروح "دون شكاوى"

امتحانات النقل للأزهر
امتحانات النقل للأزهر في مطروح

أكد الشيخ عبد العظيم سالم؛ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أن اليوم الختامي لامتحانات النقل الابتدائي، والإعدادية للفصل الدراسي الثاني سادها الهدوء والاستقرار، عقب جولته صباح اليوم السبت، من داخل لجان بعض معاهد إدارة مطروح التعليمية.

_متابعة سير العمل بالكنترولات

وحرص رئيس منطقة  مطروح الأزهرية على متابعة سير العمل بالكنترولات، موجهًا بتوفير الجو المناسب والملائم للطلاب لأداء الامتحانات، مشددًا على فرض الانضباط بداخل اللجان، وعدم السماح لاستخدام أيًا من أساليب الغش.

وأكد، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات النقل الثانوي بقسميه الأدبي والعلمي اعتبارًا من الأحد الموافق 28 أبريل الجاري، حيث يؤدى طلاب النقل الثانوي والقراءات، امتحانات الفصل الدراسي الثاني من خلال 31 لجنة موزعين على ثلاث إدارة تعليمية.

_طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي

يذكر أن طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي أدوا امتحانات اليوم الختامي في مادتي العلوم، والمهارات المهنية، بينما أدى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان في مادتي اللغة الإنجليزية، والتربية الفنية.

وفي سياق أخر، كان قد تفقد الشيخ عطية سالم، الوكيل الشرعي لمنطقة مطروح الأزهرية، فعاليات البرنامج التدريبي للشئون الوظيفية، للإداريين التابعين للديوان العام، بقاعة التدريب بالمنطقة، ولمدة 5 أيام.

وأوضح الوكيل الشرعي للمنطقة، في بيان اعلامي سابق له، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تعريف الإداريين بقانون الخدمة المدنية واللوائح المتصلة به وبالحقوق والواجبات الوظيفية وكيفية التعامل مع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمعلمين والطلاب، بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية.

قطاع المعاهد الأزهرية

من جهته، أفاد مدير إدارة التدريب بالمنطقة، السيد ناصف، أن البرنامج يستهدف 20 إداريًا من العاملين بديوان عام المنطقة، وقام بالمحاضرة حسام الدين طاهر، مدرب معتمد من قطاع المعاهد الأزهرية، والذي قام بشرح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وتقويم الأداء لقانون الخدمة المدنية 156 لسنة 2007، وأهم البنود الخاصة بهم.

امتحانات النقل للأزهر في مطروح
امتحانات النقل للأزهر في مطروح
امتحانات النقل للأزهر في مطروح
امتحانات النقل للأزهر في مطروح
امتحانات النقل للأزهر في مطروح
امتحانات النقل للأزهر في مطروح
امتحانات النقل للأزهر في مطروح
امتحانات النقل للأزهر في مطروح
امتحانات النقل للأزهر في مطروح
امتحانات النقل للأزهر في مطروح
رئيس منطقة مطروح الأزهرية امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي الفصل الدراسي الثاني مطروح منطقة مطروح الأزهرية

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