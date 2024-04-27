السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ مطروح يتفقد معرض المشغولات اليدوية للملتقى الـ16 للثقافة وفنون الفتاة والمرأة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، معرض المشغولات اليدوية في ختام الملتقى الـ16 للثقافة وفنون الفتاة والمرأة أهل مصر تحت شعار "يهمنا الإنسان" وذلك بحضور  محمد حمدي مدير عام فرع ثقافة مطروح ومها رشدي مدير عام الإدارة العامة للمرأة بالهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث الدكتور أحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وأبناء المحافظات الحدودية والقيادات التنفيذية بمطروح.


وأشاد محافظ مطروح بالمشغولات اليدوية التي أبدع فيها أبناء المحافظات الحدودية المشاركين في الملتقى.

 

وفي السياق ذاته رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، بسفراء المحافظات الحدودية والعاصمة القاهرة في فعاليات ختام المُلتقى السادس عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة على أرض مطروح، فى إطار تنفيذ البرنامج الرئاسى أهل مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك تحت عنوان "يهمنا الإنسان" بحضور 180 مشاركًا، وما شهده خلال 10 أيام من فعاليات ثقافية وندوات وورش عمل ومحاضرات  وزيارات ميدانية وتثقيفية بالمزارات السياحية والأثرية على أرض محافظة مطروح.

مشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة

وأوضح أن البرنامج الرئاسى أهل مصر، يأتي  إيمانًا وتعزيزًا لدور شبابنًا وفرصة  للالتقاء والتعرف عن قرب على الثقافات المختلفة لمحافظاتنا الحدودية الغالية على قلوبنا وتطبيقًا لما جسده دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 من اهتمام بالمحافظات الحدودية وما تقوم به الدولة من إنجازات ومشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة فى كافة المجالات نلمسها ونشهدها جميعًا  في كافة ربوع الوطن من  أجل توفير مزيد من الحياة الكريمة للإنسان المصري فى كافة محافظات الجمهورية وخاصة المحافظات الحدودية  ومنها محافظة مطروح التى نُرحب بكم اليوم على أرضها  وبين أهلها الطيبين حماة بوابة مصر الغربية هذه البقعة الغالية من أرض الوطن التى تمثل  1/6 مساحة مصر مع الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بتنميتها.

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