بعد تعرضه لحادث.. وفد من الأوقاف يزور وكيل الوزارة بمطروح

أعلنت مديرية أوقاف مطروح، اليوم، عن أن وزير الأوقاف أرسل وفدًا برئاسة وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة لزيارة وكيل أوقاف مطروح والاطمئنان عليه بعد تعرضه لحادث.

حضر اللقاء وكيل وزارة أوقاف البحيرة، ومدير الدعوة بالإسكندرية، والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس العمد والمشايخ، والعمدة عبدالله الزيات، والعمدة عمران القناشي، وقيادات أوقاف مطروح، ومن بينهم الشيخ محمد مصطفى مدير الدعوة، والشيخ سامي عبيد مدير شئون الإدارات، والشيخ إبراهيم الفار مدير المتابعة، وأشرف إبراهيم عبدالمعطي المدير الفني والإداري، وبعض من قيادات الإدارات الفرعية والأئمة.

الحالة الصحة لوكيل أوقاف مطروح



وأكد الدكتور أيمن عمر أنهم موفدون من قبل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة للاطمئنان على حالة صحة الشيخ حسن عبدالبصير عرفة، مثمنًا جهوده الدعوية بالمحافظة، ومقدمًا شكره لمجلس العمد والمشايخ بمطروح على دعمهم لمديرية أوقاف مطروح.

وقدم فضيلة الشيخ حسن عبدالبصير الشكر لوزير الأوقاف على اهتمامه، وللوفد الزائر برئاسة الدكتور أيمن عمر، كما وجه الشكر لمحافظ مطروح اللواء خالد شعيب على اهتمامه ورعايته، ولكل القيادات الأمنية والتنفيذية، وجميع العواقل والعمد والمشايخ والأهل على مشاعرهم الطيبة التي تدل على معدنهم الأصيل.

جانب من زيارة وفد الأوقاف لوكيل الوزارة بمطروح

جانب من زيارة وفد الأوقاف لوكيل الوزارة بمطروح

جانب من زيارة وفد الأوقاف لوكيل الوزارة بمطروح