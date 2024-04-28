وكيل "تعليم مطروح" يناقش الاستعدادات النهائية لامتحان الفصل الدراسى الثانى

أجرى عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية بحضور إسماعيل جاتو، وكيل المديرية وجمال قنديل مدير عام التعليم العام، وذلك عبر تطبيق زووم.

استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

واستعرض وكيل تعليم مطروح مع الحضور الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالمراحل التعليمية والإلتزام بكل الضوابط الوزارية الامتحانية

وأكد وكيل تعليم مطروح ضرورة التزام كل المشاركين فى العملية الامتحانية بأداء المهام المكلفين بها، وأنه غير جائز لأى عضو أن يتنازل عن المهام المكلف بها لأى عضو آخر مهما كان موقعه الوظيفي، مشددًا على مراعاة ضوابط اختيار لجنة واضع الامتحانات سواء كان (موجهًا/ معلم أول المادة/ مشرفًا عامًا) مع ضرورة التنبيه على هذه اللجان بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وما تم تدريسه للطلاب خلال الفصل الدراسى الثانى للعام ٢٠٢٣/٢٠٣٤، وأن تكون خالية من الموضوعات ذات الصبغة الدينية أو السياسية، مشددًا على مديري الإدارات بأن تكون طباعة الورقة "الامتحانية" جيدة وواضحة، وأن تكون خالية من الأخطاء الإملائية.

تفعيل منظومة المتابعات الميدانية

وشدد "شحاتة" على ضرورة تفعيل منظومة المتابعات الميدانية من الأقسام المعنية لمتابعة ورصد سير العملية الامتحانية بكل أرجاء مطروح، مضيفًا أنه سيتم التواصل المباشر والمستمر بين غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة مسار الامتحانات وتذليل كل العقبات في حينها موجهًا بالعمل بروح الفريق الواحد والالتزام بالجدية وتقدير المسئولية والتعاون الصادق

لتحقيق منظومة تربوية متكاملة وعمل مؤسسي محترم، وضمان توفير أجواء تربوية مناسبة هادئة وتحقيق الانضباط والالتزام خلال العملية الامتحانية المقرر انطلاقها الثامن من شهر مايو المقبل.

تطوير الأداء

وفي ختام الاجتماع أدار مدير المديرية حوارًا مثمرًا مع الحضور تناول العقبات التي تواجه سير عملهم والمقترحات الخاصة بتطوير الأداء، مؤكدًا لهم حتمية مواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء لصالح أبنائنا الطلبة، متمنيًا للجميع دوام التوفيق المستمر والنجاح الباهر.

عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح

عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح

عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح