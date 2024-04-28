الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم مطروح" يناقش الاستعدادات النهائية لامتحان الفصل الدراسى الثانى

عمرو شحاتة وكيل وزارة
عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح

أجرى عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية بحضور إسماعيل جاتو، وكيل المديرية وجمال قنديل مدير عام التعليم العام، وذلك عبر تطبيق زووم.

 

استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

واستعرض وكيل تعليم مطروح مع الحضور الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالمراحل التعليمية والإلتزام بكل الضوابط الوزارية الامتحانية  

وأكد وكيل تعليم مطروح ضرورة التزام كل المشاركين فى العملية الامتحانية بأداء المهام المكلفين بها، وأنه غير جائز لأى عضو أن يتنازل عن المهام المكلف بها لأى عضو آخر مهما كان موقعه الوظيفي، مشددًا على مراعاة ضوابط اختيار لجنة واضع الامتحانات سواء كان (موجهًا/ معلم أول المادة/ مشرفًا عامًا) مع ضرورة التنبيه على هذه اللجان بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وما تم تدريسه للطلاب خلال الفصل الدراسى الثانى للعام ٢٠٢٣/٢٠٣٤، وأن تكون خالية من الموضوعات ذات الصبغة الدينية أو السياسية، مشددًا على مديري الإدارات بأن تكون طباعة الورقة "الامتحانية" جيدة وواضحة، وأن تكون خالية من الأخطاء الإملائية.

 

تفعيل منظومة المتابعات الميدانية

 وشدد "شحاتة" على ضرورة تفعيل منظومة المتابعات الميدانية من الأقسام المعنية لمتابعة ورصد سير العملية الامتحانية بكل أرجاء مطروح، مضيفًا أنه سيتم التواصل المباشر والمستمر بين غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة مسار الامتحانات وتذليل كل العقبات في حينها موجهًا بالعمل بروح الفريق الواحد والالتزام بالجدية وتقدير المسئولية والتعاون الصادق 
لتحقيق منظومة تربوية متكاملة وعمل مؤسسي محترم، وضمان توفير أجواء تربوية مناسبة هادئة وتحقيق الانضباط والالتزام خلال العملية الامتحانية المقرر انطلاقها الثامن من شهر مايو المقبل.

 

تطوير الأداء

وفي ختام الاجتماع أدار مدير المديرية حوارًا مثمرًا مع الحضور تناول العقبات التي تواجه سير عملهم والمقترحات الخاصة بتطوير الأداء، مؤكدًا لهم حتمية مواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء لصالح أبنائنا الطلبة، متمنيًا للجميع دوام التوفيق المستمر والنجاح الباهر.

عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح
عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح
عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح
عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح
عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح
عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح
1000217382
1000217382
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح تفعيل منظومة المتابعات الميدانية امتحانات الفصل الدراسي الثاني تعليم مطروح مطروح

مواد متعلقة

"تعليم مطروح" أول الجمهورية في مسابقات الكشافة بنين

الأكثر قراءة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

اليوم.. محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق

لم يقدما ما يفيد طلبهما.. رفض إلغاء التحفظ على أموال منتمين للجماعة الإرهابية

التصريح بدفن جثمانى "عروسى قنا"

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مسئولون بالمؤسسة الأمنية والعسكرية يؤكدون دفع نتنياهو نحو صفقة الآن

سعر الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم السبت 27-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة

المعارضة الإسرائيلية: يجب استقالة كل شاغلى المناصب السياسية والأمنية يوم 7 أكتوبر

إعلام عبري: المقترح المصري الجديد يقدم تنازلات كبيرة من جانب إسرائيل