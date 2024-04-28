فتح باب التقدم لتراخيص الإشغالات والشماسي بشواطئ مرسى مطروح الأربعاء

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، عن فتح باب التقديم لتراخيص الشواطئ للشماسي والإشغالات في الموسم الصيفي السياحي لصيف 2024، ابتداء من الأربعاء 1 مايو 2024، بالتقدم بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة مرسي مطروح.

_تراخيص الشماسي لصيف 2024

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، إن المستندات المطلوبة للتقدم لتراخيص الشماسي لصيف 2024 وهي بتقديم ايصالات السداد كامل الثمن للتراخيص للصيف الماضي عام 2023، ملف كرتون، صورة البطاقة الرقم القومي، وعن المستندات المطلوبة للحصول على الإشغالات وهي صورة البطاقة الرقم القومي، من أبناء مطروح، لا يقل السن عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة، التقدم بطلب يوضح به نوع الاشغال.

_المستندات المطلوبة

ونشرت الصفحة الرسمية لمركز ومدينة مرسى مطروح، بيان إعلامي والإعلان، عن تقديم تراخيص الشماسي والإشغالات والمستندات المطلوبة لتقديمها بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمجلس، اعتبارا من الأربعاء 1 مايو الجاري لجميع الشباب الراغبين بالعمل والاستفادة من موسم الصيف 2024 كأحد أهم مصادر الدخل لأهالي مطروح.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بنشر والاعلان عن التقديم لتراخيص الإشغالات والشماسي لصيف 2024.