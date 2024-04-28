الأحد 28 أبريل 2024
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محافظات

محافظ مطروح يتابع مقترح إحلال وتجديد كوبرى روميل

مقترح تطوير روميل
مقترح تطوير روميل

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مقترح إحلال وتجديد كوبري روميل، الذي أعدّه جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، ليتماشى مع مكانة المحافظة السياحية وتوافد العديد من المصطافين وزوَّار المحافظة عليها، مع إجراء بعض الإضافات والتعديلات على المقترح بما يخدم المنطقة ويليق بمكانة مدخل الشاطئ وشهرته السياحية مع تخصيص أماكن لفتح مزيد من فرص عمل لشباب المحافظة بالمنطقة، ويمثل موردًا اقتصاديًا ويتواكب مع جهود الدولة في تحقيق مزيد من الخدمات والحياة الكريمة والاستقرار المجتمعي. 

الإحلال والتجديد

وأوضح اللواء دكتور أمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح، أنه مع تعرض كوبرى روميل للتهالك والتقادم، مما استدعى تخفيف مرور الحمولات عليه، صدر قرار محافظ مطروح بإنابة الجهاز المركزى للتعمير، ومن خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، بوضع مقترحات للإحلال والتجديد للكوبري. 

توسعة للمجرى المائي

وأشار إلى أن أعمال تطوير الكوبري تشمل تصميمات لكوبري لاند مارك معدني طائر ولاند سكيب وسيشن تصوير بإضاءة ليلية مع اتساع المقترح بإنشاء محلات شارع مصر بعدد 20 محلًا، لتوفير مزيد من فرص العمل المميزة للشباب، ويستوعب تقديم مزيد من الخدمات لأهالي مطروح وزائري منطقة شاطئ روميل، بالإضافة إلى إجراء توسعة للمجرى المائي تحت الكوبري لتجديد مياه البحيرة والسماح بحركة المراكب واليخوت الخفيفة.

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