محافظ مطروح: استقبلنا 267 طنًا و840 كجم منذ بدء توريد القمح

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، انتظام عملية توريد القمح لصومعة المحافظة بقرية الشمامة بمدينة الحمام، والتي تبلغ سعتها التخزينية ٤٥ ألف طن لموسم 2024، مع التأكيد على تذليل كل العقبات والتسليم في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظًا على سلامة المحصول، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة للدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية. مع التطلع لمزيد من كميات التوريد هذا العام للمنتج الاستراتيجي بالمحافظة، وتوضيح أهمية تجميع القمح والتيسيرات التى تقدمها الدولة للمزارع والاستفادة التي ستعود على المواطن والصالح العام.

-موسم حصاد القمح

وأشار محافظ مطروح إلى أن إجمالي ما تم توريده بالصومعة مع بدء موسم حصاد القمح وبدء التوريد واستلام القمح بالصومعة 267 طنًا و840 كجم، مع متابعة أعمال لجان الفرز والاستلام والتأكد من جودة الأقماح الموردة تحت إشراف لجنة متابعة ورقابة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الزراعة، وهيئة سلامة الغذاء والمراقبة العامة بقرى بنجر الحمام.

جدير بالذكر أن مساحة الأراضي المزروعة هذا العام بالقمح المروية بقرى الخريجين ببنجر السكر بالحمام 9197 فدانًا و1590 فدانًا مروى بمدينتي الحمام والعلمين، مع متابعة اللجان الدورية من مديرية الزراعة لموسم الحصاد وتوعية المزارعين بالوقت المناسب للحصاد حتى يحتفظ بقيمة وجودة المنتج ولا يتأثر بالرطوبة.

وفي السياق ذاته، كان قد قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خلال حديث سابق لـ"الدستور"، إن صومعة الغلال بمنطقة الشمامة بمدينة الحمام مجهزة بالكامل لاستقبال الأقماح، حيث إنها أحد المشروعات القومية التي تم إنشاؤها على أرض محافظة مطروح بسعة تخزينية 45 ألف طن.

- الصومعة المجهزة

وأضاف أن المساحة المزروعة بالقمح هذا العام في قرى شباب الخريجين بلغت 9197 فدانًا، وفي مدينة الحمام بلغت 1590 فدانًا باجمالي 10 آلاف و787 فدانًا، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز صومعة الغلال بمنطقة الشمامة بمدينة الحمام لاستقبال الأقماح من المزارعين، وتم إجراء المعاينات اللازمة للمواقع التخزينية التابعة للمحافظة وتحديد مدى جاهزيتها لاستقبال الأقماح للموسم الجديد.