محافظ مطروح يلتقى متطوعى وزارة الشباب والرياضة Yly (صور)

التقي اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، منذ قليل، متطوعي وزارة الشباب والرياضة- شباب يدير شباب "Yly" المشاركين في المعسكر الذي تم تنظيمة علي أرض محافظة مطروح ويستمر حتى 2 مايو 2024، وذلك بحضور الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، والمهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وشهاب جمال الدين، مسئول yly بوزارة الشباب والرياضة، ومحمد الجندي، مدير مركز التعليم المدني بمطروح، وعدد من قيادات الشباب والرياضة بمطروح.

_ بدء الفعاليات

ورصدت "الدستور" الفعاليات التي بدأت بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم عرض فيديو عن متطوعي وزارة الشباب والرياضة Yly ثم عرض فيديو عن البرنامج وأهدافه وأهم الفعاليات التي تم تنظيمها في المحافظات.

_ مشروع شباب يدير شباب بوزارة الشباب والرياضة

وخلال اللقاء تم عرض نبذة عن مشروع شباب الذي تم إطلاقه في عام ٢٠١٨ بالإضافة إلي الأهداف التي تضمنت "تنظيم فعاليات وزارة الشباب والرياضة، ترويج أنشطة وزارة الشباب والرياضة، إبداع وتنفيذ مشاريع شبابية، التدريبات".

وفي سياق آخر، كان قد رحب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بسفراء المحافظات الحدودية والعاصمة القاهرة في فعاليات ختام الملتقى السادس عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة على أرض مطروح، فى إطار تنفيذ البرنامج الرئاسى أهل مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك تحت عنوان "يهمنا الإنسان" بحضور 180 مشاركًا، وما شهده خلال 10 أيام من فعاليات ثقافية وندوات وورش عمل ومحاضرات وزيارات ميداينة وتثقيفية بالمزارات السياحية والأثرية على أرض محافظة مطروح.

مشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة

وأوضح أن البرنامج الرئاسى أهل مصر يأتي إيمانًا وتعزيزًا لدور شبابنا وفرصة للالتقاء والتعرف عن قرب على الثقافات المختلفة لمحافظاتنا الحدودية الغالية على قلوبنا وتطبيقًا لما جسده دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 من اهتمام بالمحافظات الحدودية وما تقوم به الدولة من إنجازات ومشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة فى كل المجالات نلمسها ونشهدها جميعًا في كل ربوع الوطن من أجل توفير مزيد من الحياة الكريمة للإنسان المصري فى كل محافظات الجمهورية خاصة المحافظات الحدودية ومنها محافظة مطروح التى نرحب بكم اليوم على أرضها وبين أهلها الطيبين حماة بوابة مصر الغربية هذه البقعة الغالية من أرض الوطن التى تمثل 1/6 مساحة مصر مع الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بتنميتها.

محافظ مطروح يلتقي متطوعي وزارة الشباب

متطوعي وزارة الشباب

متطوعي وزارة الشباب

متطوعي وزارة الشباب

محافظ مطروح يلتقي متطوعي وزارة الشباب

متطوعي وزارة الشباب

متطوعي وزارة الشباب

محافظ مطروح يلتقي متطوعي وزارة الشباب

متطوعي وزارة الشباب

متطوعي وزارة الشباب

متطوعي وزارة الشباب

متطوعي وزارة الشباب

متطوعي وزارة الشباب

متطوعي وزارة الشباب

متطوعي وزارة الشباب

متطوعي وزارة الشباب