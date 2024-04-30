الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 9 في حادث انقلاب سيارة بالنجيلة غرب مطروح

اسعاف
اسعاف

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق النجيلة، صباح اليوم، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى النجيلة المركزي.

 أسماء المصابين

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم " جويدة بشير جويدة 16 سنة مصاب باشتباه كسر بعظمه لوح الكتف الايسر، هنا رزق سهيب 48 سنة مصابة باشتباه مابعد الارتجاج، بشرى بشير جويدة  10 سنوات  مصابة باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقة، بشير جويدة حمد 38 مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج،  على عثمان عباس 42 سنة مصاب باشتباه كسر بعظمه الترقوة الشمال واسترواح صدري، كلثوم بشير جويدة 17 سنة مصابة باشتباه مابعد الارتجاج، نجوى بشير جويدة 4 سنوات مصابة باشتباه مابعد الارتجاج، فاطمة بشير جويدة 12 سنة مصابة باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقة من الجسم، جنا بشير جويدة 3 سنوات مصابة بالتواء وتورم بالكاحل الأيمن".

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى النجيلة المركزي، الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

انقلاب سيارة مستشفي النجيلة المركزي الدفع بسيارات الإسعاف اصابة 9 أشخاص إجراء الفحوصات الطبية

مواد متعلقة

وكيل "صحة مطروح" يتفقد قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى العام

الأكثر قراءة

عاجل| عبدالمنعم يطلب الرحيل للدورى الألمانى وإصابة سياسية تؤجل اشتعال أزمة الشناوى وشوبير

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

الشهر القادم.. تعرف على موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وشروطها

عاجل| الصحة تُصدر أول تعليق رسمى حول علاقة لقاح كورونا بجلطات الدم

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: أمر باجتياح رفح الفلسطينية حال رفض حماس "صفقة التبادل"

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟