إصابة 9 في حادث انقلاب سيارة بالنجيلة غرب مطروح

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق النجيلة، صباح اليوم، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى النجيلة المركزي.

أسماء المصابين

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم " جويدة بشير جويدة 16 سنة مصاب باشتباه كسر بعظمه لوح الكتف الايسر، هنا رزق سهيب 48 سنة مصابة باشتباه مابعد الارتجاج، بشرى بشير جويدة 10 سنوات مصابة باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقة، بشير جويدة حمد 38 مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، على عثمان عباس 42 سنة مصاب باشتباه كسر بعظمه الترقوة الشمال واسترواح صدري، كلثوم بشير جويدة 17 سنة مصابة باشتباه مابعد الارتجاج، نجوى بشير جويدة 4 سنوات مصابة باشتباه مابعد الارتجاج، فاطمة بشير جويدة 12 سنة مصابة باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقة من الجسم، جنا بشير جويدة 3 سنوات مصابة بالتواء وتورم بالكاحل الأيمن".

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى النجيلة المركزي، الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.