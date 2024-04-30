رئيس "مطروح الأزهرية" يقيم الأعمال المشاركة في مسابقة "أنا الراقي بأخلاقي"

شهد فضيلة الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الثلاثاء، بعض من الأعمال المشاركة في المسابقة الإبداعية لمشروع «أنا الراقي بأخلاقي»، للموسم الثاني، بحضور الدكتور فوزي جاد، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، ومنسق عام المشروع، الأستاذة هالة سعيد، وفضيلة الشيخ عبدالرحمن السايس، مدير إدارة مطروح التعليمية.

_تقييم الأعمال

وتضمنت المسابقة تقييم الأعمال المقدَّمة من جانب تلاميذ معهدي د. عبدالحليم محمود، مطروح النموذجي الإبتدائي، استعدادًا للتصفيات النهائية علي مستوى الجمهورية.

_محاور التقييم

وشملت محاور التقييم ثلاث مسابقات إبداعية مسابقة للكتابة وتأليف قصص قصيرة، وأخرى للرسم والإبداع من خلال رسم لوحات فنية، وثالثة لإنشاء مجسمات فنية تعبر في مضمونها عن فعاليات المبادرة.

وأشاد رئيس المنطقة بالأعمال المشاركة، موجهًا الشكر والتقدير لمنسق عام المبادرة ولكل القائمين عليها، لما بذلوه من جهد في تنفيذ المبادرة والحرص على تحقيق أهدافها.

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