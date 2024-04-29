الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يتابع مستجدات تنفيذ عدد من الأعمال الجارية بالمدن

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،  بجهود الدولة في مواكبة التطور التكنولوجي من خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والإمكانيات التي توفرها الشبكة الوطنية متمثلة في تسهيل عملية متابعة الأعمال وجهود  التنمية التي تبذلها الدولة وتوفير مزيد من الخدمات  للمواطنين.


_مستجدات تنفيذ عدد من الأعمال 

وتابع محافظ مطروح، آخر مستجدات تنفيذ عدد من الأعمال الجارية بنطاق عدد من المدن بحضور الدكتور عبد الرحمن الطباخ مدير المركز وذلك عبر الرصد المرئي على  شاشة المركز بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أعمال تطوير مناطق عزبة العجارمه والشيخ صافي. 

 


وأوضح محمود إمبابى مدير عام التخطيط بالمحافظة، أن أعمال التطوير تشمل  رصف وتركيب  بلدورات وعمل شنايش تصريف مياه للأمطار وتركيب بلاط انترلوك للشوارع الضيقة بطول 23 كيلو متر  خلال خطة العام المالي 2023/2024 كما أنه مدرج خطة العام المالي 2024/2025 استكمال المنطقة بطول 10 كيلو وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحي المتبقية بالمنطقة.


كما تابع محافظ مطروح مع مدير التخطيط عبر إمكانيات الشبكة الوطنية المتطورة تطوير منطقة عمارات كيلو 7 والمدخل الرئيسي بعد الانتهاء من تركيب كامل  البنية التحتية ووصلات منزليه للصرف الصحي وأعمال إنارة عامه وتحويل الكابلات الهوائية إلى كابلات أرضية وكذلك بعد الانتهاء من تركيب الغاز الطبيعي حيث قامت المحافظة بعمل التطوير من توسعة الشوارع ورصفها من عمل شنايش لتصريف مياه الأمطار  خلال خطه العام المالي 2023/ 2024 بطول 8 كيلو وجاري استكمال باقي مشروع كيلو 7 خلال خطه العام المالي 2024/2025. 

 

كما تابع أيضا محافظ مطروح الأعمال الجارية لتطوير وتوسعة  المدخل الشرقى لمدينة مرسي مطروح والتى يتم تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
 

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محافظ مطروح جهود الدولة مواكبة التطور التكنولوجي مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مطروح

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