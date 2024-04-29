الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال

محافظ مطروح
محافظ مطروح

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى؛ بمناسبة الاحتفال بعيد العمال. 

 


نصت البرقية على: "فخامة الرئيس  عبد الفتاح السيسـي "رئيس جمهورية مصر العربية "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني  محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة  "عيد العمال" سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول وبعقول وسواعد أبناء مصر مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في ظل الجمهورية الجديدة بسواعد أبناءها وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة، داعمين ومؤازرين قراراتكم الحكيمة لتتخطى مصرنا الغالية كافـــة المحـن نحــو التقــدم والازدهــار متعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا  وكل عام وسيادتكم ومصر بخير". 

 

كما بعث محافظ مطروح برقية تهنئة لكلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة  وزير التنمية المحلية، والدكتور حسن شحاته وزير العمل، بهذه المناسبة، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية ويجعلها دائما في تقدم وازدهار بسواعد أبناءها وعزيمتهم الوطنية المخلصة من أجل البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

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