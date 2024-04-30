الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة مرسى مطروح يهنئ العاملين بمناسبة عيد العمال

عمال مجلس مدينة مرسي
عمال مجلس مدينة مرسي مطروح

هنأ رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح العاملين بالمركز بمناسبة عيد العمال الذي يصادف الأول من شهر مايو من كل عام، معتبرا أن المناسبة تعد رمزًا للعطاء والتفاني في العمل لرفعة مصرنا الغالية.

_نص التهنئة

وقال رئيس مدينة مرسي مطروح في التهنئة " يسرنا بكل سعادة أن اتقدم إلى أسرتي وزملائي العمال بمركز ومدينة مرسي مطروح بكافة الإدارات والقطاعات بالمركز، بأحر التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد العمال، متمنيًا لكم التوفيق والسداد بهذه المناسبة،  للارتقاء مدينتنا الساحرة الواعدة مرسي مطروح، وأن يتحقق بهذه المناسبة لمصر الاستقرار وتنمية على طريق الحق والسلام، في الجمهورية الجديدة ".

_عيد العمال

كما هنأ جاب الله، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمناسبة عيد العمال والتهنئة للقيادات التنفيذية والشعبية وأهالي مطروح، ومديرية القوى العاملة، الاتحاد العام نقابات عمال مصر، وعمال مطروح في القطاع الحكومي والخاص  داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء كل عام وانتم بخير.

من جانبهم تعهد عمال مركز ومدينة مرسي مطروح علي بذل مزيدا من الجهد ارساءً لتحقيق أعلى درجات التقدم والازدهار للمركز.

وفي سياق أخر كان قد بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى؛ بمناسبة الاحتفال بعيد العمال. 

نصت البرقية على: "فخامة الرئيس  عبد الفتاح السيسـي "رئيس جمهورية مصر العربية "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني  محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة  "عيد العمال" سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول وبعقول وسواعد أبناء مصر مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في ظل الجمهورية الجديدة بسواعد أبناءها وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة، داعمين ومؤازرين قراراتكم الحكيمة لتتخطى مصرنا الغالية كافـــة المحـن نحــو التقــدم والازدهــار متعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا  وكل عام وسيادتكم ومصر بخير".

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