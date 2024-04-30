مجلس جامعة مطروح يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

عقد مجلس جامعة مطروح، جلسته الخامسة والسبعين، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، اليوم الثلاثاء الموافق الثلاثين من أبريل 2024، وبحضور الدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وذلك بمقر الحرم الجامعي بمدينة مرسى مطروح.

عيد القيامة المجيد

تقدم الدكتور مصطفى النجار، بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة المسيحيين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم.

عيد تحرير سيناء وعيد العمال

كما هنأ رئيس الجامعة جموع الشعب المصري العظيم وجميع منسوبي الجامعة؛ بمناسبة احتفالات عيد تحرير سيناء وعيد العمال، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الحبيبة أمنها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

وتابع الدكتور مصطفى النجار مع عمداء الكليات الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، مشددًا على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس خلال فترة الامتحانات.

واستعرض المجلس أعداد الأبحاث المنشورة دوليًا لكليات الجامعة في الدوريات العلمية العالمية المفهرسة، بقاعدتي Web of Sciene ،Scopus، مشيرًا لزيادة عدد الأبحاث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس، مما يسهم في وضع الجامعة على طريق التصنيف الدولي.

محو أمية 421 مواطنًا

كما استعرض رئيس الجامعة خطاب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار المتضمن ما قامت به الجامعة من نتائج طيبة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، وما أسهمت به من محو أمية 421 مواطنًا من الأمية خلال دورة أكتوبر 2023، وظهور جامعة مطروح في أواسط جدول الجامعات المصرية فيما يتعلق بإسهامات الجامعات في محو الأمية، مشيدًا بدور طلاب كلية التربية في محو أمية 146 مواطنًا خلال دورة يناير 2024.

ووافق المجلس على ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة، كما وافق المجلس على منح طالبة بكلية التربية للطفولة المبكرة درجة الماجستير في التربية للطفولة المبكرة من قسم العلوم الأساسية بنظام الساعات المعتمدة، ومنح 9 طلاب بكلية التربية درجة الدبلوم العام في التربية قيد خريف 2023، ومنح 3 طلاب درجة الدبلوم المهني في التربية تخصص التربية الخاصة قيد خريف 2023.

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