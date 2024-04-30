الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مطروح تحتفل بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء (صور)

مطروح تحتفل بالذكرى
مطروح تحتفل بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء

احتفلت محافظة مطروح، بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء وذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء محمد  هيثم حلمى قائد المنطقة الغربية  واللواء سيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، والعميد أحمد الخيال والعقيد  أحمد علاء والعمدة عبد الكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح  والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وعمد ومشايخ وعواقل ووجهاء مطروح.
 

الذكرى الـثانية والأربعين لتحرير أرض سيناء


وقدم محافظ مطروح، التهنئة بالذكرى الـثانية والأربعين لتحرير أرض سيناء والتى تؤكد دائمًا أننا نستطيع بالعزيمة والإرادة أن نصنع النصر والمجد لوطننا وما تحمله هذه الذكرى المجيدة من معانى التضحية والفداء وخير شاهد على العبقرية المصرية فى التفاوض من أجل استرداد الحق والأرض مع قوة  وبراعة الدبلوماسية المصرية وتتويجًا لتضحيات جيش مصر العظيم من أجل رفعة مصر وسلامة أراضيها والحفاظ على إستقرارها وصون مقدساتها وتكاتف وتعاون أبناء مصر جميعًا يدً واحدة وتضحياتهم من أجل الوطن داعيا  الله تعالي  مع هذه الذكرى المجيدة أن يعيد هذه الأيام على مصر بالخير  والأمن  وأن يحفظها دائمًا من كل مكروه وسوء.

التكاتف  من أجل التنمية


ودعا محافظ مطروح، الوقوف دقيقة تقديرًا وتعظيمًا لأرواح الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة وأبناء مصر المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم فداءً  ودفاعًا عن أرض مصر وأمنها واستقرارها.

 

وأوضح أننا اليوم أمام معركة أشرس وهى معركة الوعى واليقظة مع ما يحيط بنا من تحديات ومخاطرداخلية وخارجية ندركها جميعًا وتزداد مخاطرها وضوحًا يوم بعد يوم، وتدعونا إلى التكاتف دائمًا خلف قيادتنا السياسية الرشيدة  فى جهود حماية الوطن والحفاظ على  كل ترابه ومقدساته،كذلك الحاجة إلى التكاتف  من أجل التنمية وبناء وطننا مع ما يبذل من جهود ومشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة فى كافة ربوع مصر ومنها مطروح التى حظيت بالعديد والعديد منها.

 

وأشاد شعيب بأبناء  مطروح، الذين سيظلون مصدر فخر والمثل الذى يحتذي به فى الوطنية والإنتماء لوطنهم بين جميع أبناء محافظات مصر بمواقفهم الوطنية التى سطرها التاريخ.حراس البوابة الغربية  وتكاتفهم   وتعاونهم مع قواتنا المسلحة والشرطة مع استعدادهم الدائم من أجل التضحية للحفاظ على أرض الوطن.

مطروح تحتفل بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء

مطروح تحتفل بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء
مطروح تحتفل بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء
مطروح تحتفل بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء
مطروح تحتفل بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء
مطروح تحتفل بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء
مطروح تحتفل بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء
مطروح تحتفل بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء
مطروح تحتفل بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء
مطروح تحتفل بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء
مطروح تحتفل بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء
مطروح تحتفل بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء
مطروح تحتفل بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء
مطروح تحتفل بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء
مطروح تحتفل بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء
مطروح تحتفل بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء
مطروح تحتفل بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء
مطروح تحتفل بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء
مطروح تحتفل بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء
مطروح تحتفل بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء
مطروح تحتفل بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء
مطروح تحتفل بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء
مطروح تحتفل بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء
مطروح تحتفل بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء
مطروح تحتفل بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء
مطروح تحتفل بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء
مطروح تحتفل بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء
محافظة مطروح الذكري الثانية والأربعين لتحرير سيناء من اجل الوطن تكاتف أبناء مصر محافظ مطروح

مواد متعلقة

مجلس جامعة مطروح يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم المتميزين في مبادرة "معا نرتقي بالقرآن"

محافظ مطروح يناقش المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بالمحافظة

رئيس "مطروح الأزهرية" يقيم الأعمال المشاركة في مسابقة "أنا الراقي بأخلاقي"

رئيس مدينة مرسى مطروح يهنئ العاملين بمناسبة عيد العمال

محافظ مطروح يتابع تقديم الرعاية الطبية لمصابي حادث طريق النجيلة

إصابة 9 في حادث انقلاب سيارة بالنجيلة غرب مطروح

محافظ مطروح يناقش مقترح مشروع الصرف الصحي المتكامل بالنجيلة

الأكثر قراءة

عاجل| أول تحرك من الزمالك بعد خطاب المحكمة الدولية فى قضية باتشيكو

قرار عاجل للنائب العام بشأن اختصاصات حماية حقوق المسنين

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

بلومبرج تعتذر: منشوراتنا عن مصر لم تلب معاييرنا التحريرية وتم تصحيحها.. عاجل

مقترح تموينى لإنتاج رغيف خبز بوزن وسعر جديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

جيروزاليم بوست: نتنياهو عالق فى القرارات المصيرية.. وإنهاء حرب غزة الخيار الأمثل

مجلة عبرية: تشاؤم فى إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس