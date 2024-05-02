للتيسير على المواطنين.. محافظ مطروح يوافق على ندب 4 صيادلة وأخصائى جراحة أورام

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، والدكتورة مى رسلان مدير فرع التأمين الصحي بمطروح، والدكتور صبرى شعبان مدير مستشفى مطروح العام، التنسيق المالي والإدارى بين الجهتين للتيسير على المواطنين فى مزيد من الخدمات الطبية.

ندب 4 أطباء

حيث وافق محافظ مطروح على ندب عدد ٤ أطباء تخصص صيدلة، وكذلك أخصائي جراحة أورام للتأمين الصحي، والتنسيق بين التأمين الصحي والمديرية المالية، مع مخاطبة هيئة التأمين الصحي لمزيد من التيسيرات الطبية لأهالي مطروح وزائريها.

تطوير مستشفيات الحميات والصدر

كما تابع محافظ مطروح أعمال تطوير مستشفيات الحميات والصدر بمطروح، وتذليل كافة العقبات، مع التوجيه لقطاع كهرباء مطروح بسرعة إنهاء أعمال توصيل وتركيب لوحة الكهرباء.

وفي سياق آخر، كان قد أجرى الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، جولة للمرور على قسم الغسيل الكلوي بمستشفى مطروح العام لمتابعة انتظام سير العمل، والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية، ومدى توافر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ومتابعة الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم وتذليل أى عقبات إن وجدت.

متابعة الخدمات الطبية

وأثناء المرور على المرضى بقسم الغسيل الكلوي بالمستشفى استمع "سالم" للمرضى واقتراحاتهم، مستبينا آراءهم فى الخدمات الطبية والفريق الطبي، موجها بسرعة عمل الصيانة الدورية لإحدى ماكينات الغسيل المعطلة حديثا.

ووجّه وكيل صحة مطروح، مدير إدارة التغذية بالمديرية بمراجعة مقننات مرضى الكلى والالتزام بالمقتنيات الوزارية لمرضى الفشل الكلوي على وجه الخصوص، مؤكدا أنه وجميع الأطقم الطبية لم ولن يدخروا أى جهد فى سبيل تقديم الخدمات الطبية العاجلة واللائقة للمترددين على المنشآت الصحية بمحافظة مطروح.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الجولات مستمرة على كافة المنشآت الصحية، وأنه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.

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