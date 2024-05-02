محافظ مطروح يتابع استكمال أعمال تطوير المعهد التكنولوجي

التقى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الخميس، د.جمال هاشم، عميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، والدكتور عصام علوش وكيل المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، ود.سيد هارون عميد المعهد التكنولوجي العالي بمطروح.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الحفيان، وكيل وزارة الإسكان، لمتابعة استكمال أعمال تطوير المعهد التكنولوجي في إطار تنفيذ برتوكول التعاون بين المحافظة والمعهد في تأهيل فرع المعهد بمطروح بالصورة اللائقة والتى يتم تنفيذها من خلال مديرية الإسكان بالمحافظة.

يأتى ذلك في إطار التعاون بين محافظة مطروح والمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان في المجالات الاجتماعية والتنموية والتعليمية الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى التعليمي لأبناء المحافظة وتحسين جودة ومهارات الخريجين، إضافة لإعداد المعهد التكنولوجى برامج تدريبية في مجالات الحاسب الآلي واللغات بأسعار مخفضة للخريجين ومجانا لطلاب المدارس.