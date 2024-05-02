رئيس منظمة خريجى الأزهر يهنئ عمال مصر فى عيدهم

هنأ فضيلة الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس مجلس إدارة منظمة خريجي الأزهر بمطروح، اليوم الخميس، عمال مصر في عيدهم السنوي، مؤكدًا أن الإخلاص في العمل هو سبيل الرقي وتقدم ونهضة الأمم.

عيد العمال

وقال رئيس مجلس إدارة المنظمة، خلال بيان إعلامي: إخواني وأخواتي عمال وبُناة وطننا الحبيب، أحييكم وأشد على يد كل واحد منكم، وأدعوكم، في يوم عيد العمال، أن تواصلوا ما تبذلونه من جهد وعطاء، لما فيه خير بلدنا الغالي واستمرار تقدمه ورفعته فمعكم وبكم تظل مصر أقوى، وإن المصريين على مدار التاريخ أثبتوا للعالم قدرتهم على العطاء وتحقيق أهدافهم والعمل من أجل أوطانهم؛ محطمين للتحديات كافة، فعلينا العمل المستمر وبإصرار لتفويت الفرصة على دعاة التخريب والهدم والدفع بعجلة التنمية.

التكاتف والتفاني

من جانبه، هنأ فضيلة الشيخ عطية سالم، نائب رئيس مجلس المنظمة، المصريين جميعًا عامة وعمال مصر خاصة بهذه المناسبة، مؤكدًا أن الإسلام يحض على العمل ويرفع من شأن العاملين الذين يبنون؛ وأن مصر في حاجة إلى التكاتف والتفاني في العمل من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية لأنه بالعمل ترقى الأمم وتتقدم الشعوب.

وطالب "سالم" الجميع بالعطاء والتفاني كل في موقعه حتى يتسنى لهم وضع وطنهم في مصاف الدول المتقدمة؛ وهو ما لا يتأتى بانتظار المعجزات وإنما بالسعي الحقيقي للعمل والإنتاج.