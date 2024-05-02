شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، فعاليات حفل تكريم متطوعي مؤسسة «حياة كريمة» على مجهوداتهم خلال عام 2023 وذلك بقاعة الديوان العام بحضور السكرتير العام للمحافظة، والعمدة عبدالكريم يونس، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وعدد من وكلاء الوزارات، ومديري المديريات والإدارات المعنية، وبمشاركة المتطوعين بمراكز المحافظة الثمانية.

وفي كلمته، وجَّه محافظ مطروح الشكر لجميع المتطوعين بمختلف مدن ومراكز المحافظة، معربًا عن سعادته لحضور هذه الفعالية، خاصة وأنها تُجسِّد قيمة من أسمى القيم الإنسانية النبيلة وهي العمل التطوعي بدون انتظار مقابل، مشيرًا إلى أنهم قدوة لغيرهم من الشباب في العمل الخيرى التطوعي.

جهود "حياة كريمة"

وأشاد محافظ مطروح، خلال كلمته، بالجهود المبذولة بمؤسسة "حياة كريمة" بالتعاون مع جهود المحافظة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم منها توزيع 25 ألف صناديق حماية اجتماعية "كرتونة" في رمضان، و8 آلاف "كرتونة رمضان" مُوزعة على مراكز ومدن المحافظة ضمن مبادرة "وصل الخير" وتوزيع لحوم على 3000 أسرة، بجانب العديد من المبادرات والأنشطة والقوافل الطبية والخدمات العلاجية، ومبادرات التمكين الاقتصادي بتوفير مشروعات صغير والمساهمة في تجهيز العرائس الأيتام.

وأكد محافظ مطروح خلال كلمته، الحرص على تقديم كل أوجه الدعم وتذليل أي عقبات بالتعاون مع جميع الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة لإنجاح أعمال تلك المبادرات وضمانًا لوصول الدعم لمستحقيه من الأسر الأكثر احتياجًا.

وشملت فعاليات الاحتفالية، عرض فيديو عن جهود مؤسسة "حياة كريمة"، للوصول للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بمدن ومراكز المحافظة، بجانب عروض فنية وشعرية عن أهمية نشر ثقافة العمل التطوعي بين الشباب.

محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة

محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة

محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة

محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة

محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة

محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة

محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة

محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة

محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة

محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة

محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة

محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة

محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة

محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة

محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة

محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة

محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة

محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة

محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة

محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة

محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة

محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة

محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة

محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة

محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة