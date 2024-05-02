الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي "حياة كريمة"

محافظ مطروح يُكرِّم
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة

شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، فعاليات حفل تكريم متطوعي مؤسسة «حياة كريمة» على مجهوداتهم خلال عام 2023 وذلك بقاعة الديوان العام بحضور السكرتير العام للمحافظة، والعمدة عبدالكريم يونس، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وعدد من وكلاء الوزارات، ومديري المديريات والإدارات المعنية، وبمشاركة المتطوعين بمراكز المحافظة الثمانية.

وفي كلمته، وجَّه محافظ مطروح الشكر لجميع  المتطوعين بمختلف مدن ومراكز المحافظة، معربًا عن سعادته لحضور هذه الفعالية، خاصة وأنها تُجسِّد قيمة من أسمى القيم الإنسانية النبيلة وهي العمل التطوعي بدون انتظار مقابل، مشيرًا إلى أنهم قدوة لغيرهم من الشباب في العمل الخيرى التطوعي.

جهود "حياة كريمة"

وأشاد محافظ مطروح، خلال كلمته، بالجهود المبذولة بمؤسسة "حياة كريمة" بالتعاون مع جهود المحافظة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم منها توزيع 25 ألف صناديق حماية اجتماعية "كرتونة" في رمضان، و8 آلاف "كرتونة رمضان" مُوزعة على مراكز ومدن المحافظة  ضمن مبادرة "وصل الخير" وتوزيع لحوم على 3000 أسرة، بجانب العديد من المبادرات والأنشطة والقوافل الطبية والخدمات العلاجية، ومبادرات التمكين الاقتصادي بتوفير مشروعات صغير والمساهمة في تجهيز العرائس الأيتام.

وأكد محافظ مطروح خلال كلمته، الحرص على تقديم كل أوجه الدعم وتذليل أي عقبات بالتعاون مع جميع الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة  لإنجاح أعمال تلك المبادرات وضمانًا لوصول الدعم لمستحقيه من الأسر الأكثر احتياجًا. 

وشملت فعاليات الاحتفالية، عرض فيديو عن جهود مؤسسة "حياة كريمة"، للوصول  للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بمدن ومراكز المحافظة، بجانب عروض فنية وشعرية عن أهمية نشر ثقافة  العمل التطوعي بين الشباب.

محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة

محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح يُكرِّم متطوعي حياة كريمة
محافظ مطروح تكريم متطوعي مؤسسة حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة مطروح “حياة كريمة”

مواد متعلقة

وكيل "تعليم مطروح" يتفقد معرض ختام الأنشطة التربوية بإدارة الحمام التعليمية

رئيس منظمة خريجى الأزهر يهنئ عمال مصر فى عيدهم

شعيب: مطروح تتميز بالإنتاج الزراعى غير المعالج كيماويا مما يزيد فرص تصديره خارجيًا

محافظ مطروح يوجه بتدشين قوافل تعليمية لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية

"حماة الوطن" بمطروح ينظم ندوة للتوعية بمخاطر الألغام

"طعنة بالبطن".. إصابة شخص فى مشاجرة بالسلوم

مطروح تحتفل بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء (صور)

مجلس جامعة مطروح يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

الأكثر قراءة

اتصال هاتفى بين رئيس المخابرات العامة وإسماعيل هنية حول مقترح التهدئة فى غزة

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أزمة جديدة تواجه منتخب مصر بسبب مواعيد مباراتى بوركينافاسو وغينيا بيساو

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الضمراني

حديث وزيرة الثقافة وتساؤلات الغزالى حرب

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

صور

مراحل صناعة السبح

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا