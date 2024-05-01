محافظ مطروح يوجه بتدشين قوافل تعليمية لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاربعاء، فعاليات القوافل التعليمية للمراجعات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية التي تنظمها مديرية التربية والتعليم من نخبة معلمي المرحلتين وتشهد أقبالا كبيرا بقاعة مجلس العمد والمشايخ ومكتبة مصر العامة.

_قوافل المراجعة النهائية



كما تفقد محافظ مطروح، يرافقه عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وإسماعيل جاتو وكيل المديرية وأحمد هاشم رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة قوافل المراجعة النهائية للشهادة الاعدادية بمقر العمد والمشايخ لمادة الدراسات الاجتماعية والقوافل التعليمية للشهادة الثانوية العامة بقاعة مكتبة مصر العامة لمادة اللغة الفرنسية.

_تنظيم القوافل التعليمية

وأشاد المحافظ، بتنظيم القوافل التعليمية وجميع القائمين عليها، مؤكدا على تقديم كافة الدعم بالتيسيرات وتذليل العقبات أمام عملها،مشيرا إلى أهمية حرص الطلاب على الاستفادة منها وتحصيل مزيد من العلم والدروس بالمناهج المختلفة في جميع المواد المدرجة بالقوافل لتحقيق الاستفادة المرجوة لهم.

وأكد على الترحيب بطلاب الشهادة الثانوية العامة الأزهرية في القوافل مع التنسيق مع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية في إقامة قوافل مماثلة.

في سياق أخر، كان قد تفقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم، معرض مدرسة مطروح الثانوية الفنية بنات في حي الشروق بحضور إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، وأيمن الصاوي، مدير عام التعليم الفني، وجيهان محمد، مدير إدارة التعليم الصناعي، ودعاء عطية، مدير المدرسة.

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