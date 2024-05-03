جهاز تعمير الساحل الشمالى يحذر من تجاوز حواجز القطاع بطريق "سيوة - مطروح"

ناشد اللواء دكتور أمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح، المواطنين وزوار المواطنين، بعدم تجاوز حواجز القطاع المستخدم بطريق سيوة مطروح الخرساني بطول 50 كم من الكيلو 100 إلى الكيلو 150 تجاه مطروح والحركه اتجاه واحد فقط وذلك حرصًا على سلامة المواطنين.

اختبارات الجودة والسلامة

وأوضح أن الطريق يتحمل جميع أنواع السيارات والأتوبيسات وسيارات النقل، حيث تم تركيب مطبات للتنبيه لنهاية المرحلة، مؤكدًا أنه سيتم دخول قطاع جديد الخدمة عقب الانتهاء من الأعمال المتبقية خلال عام 2024 مشيرًا إلى أن تتوالى القطاعات بعد إتمام الأعمال واختبارات الجودة والسلامة.

وفي سياق آخر كانت قد أعلنت محافظة مطروح عن تشغيل القطاع الثالث من طريق سيوة الخرسانى الجديد، الخميس قبل الماضي، كأول القطاعات بطول 50 كم فى اتجاه "سيوة- مطروح"، احتفالًا بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء.

نموذج لأحدث أنظمة طرق متطورة

وأوضح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، أن تشغيل القطاع الثالث يعد انتصارًا جديدًا للعقول والسواعد المصرية فى خطوات التنمية، وذلك بعد انتهاء أعمال الرصف ووضع الخدمات من دورانات ومحاور وإشارات وغيرها كنموذج لأحدث أنظمة الطرق المتطورة، والذى يتم إنشاؤه لتيسير الوصول من واحة سيوة ومواكبة واستيعاب الحركة السياحية والتجارية خاصة تحمل الشاحنات الثقيلة.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ طريق سيوة مطروح الخرساني من خلال الجهاز المركزي للتعمير، جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، كأحد المشروعات القومية على أرض مطروح بعقول وسواعد مصرية مع الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالمحافظة.

وقال الدكتور لواء أمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، في تصريحات له، إن إجمالى التكلفة بلغ 420 مليون جنيه، وجهود أكثر من 400 مهندس وفنى وعامل و2 محطة لإنتاج الخرسانة وأكثر من 250 طنًا من المواد الخام يوميًا وأكثر من 50 معدة وعربة وشركتين للعمل بالقطاع، ومعمل ضبط الجودة بالمشروع العملاق الذى يضم ثلاثة حارات مرورية من الخرسانة بعرض 11.25 متر بأعلى مواصفة تصميمية طبقًا للكود المصري.