إصابة شخصين إثر انقلاب دراجة نارية بمرسى مطروح

أصيب اليوم الجمعة، شخصان في حادث انقلاب دراجة نارية بمدينة مرسي مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهما إلى مستشفى مطروح العام.

أسماء المصابين

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين، وهم "عبد الرحمن أحمد عطاالله"، 32 سنة، مصاب باشتباه كسر في العمود الفقري، اشتباه كسر في اليد اليسرى، كدمات وسحجات متفرقة في الجسم، "زيد عبدالحكيم محمد"، 17 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم".

إجراء الفحوصات الطبية

وقام الطاقم الطبى فى مستشفى مطروح العام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.