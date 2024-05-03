الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة شخصين إثر انقلاب دراجة نارية بمرسى مطروح

مستشفى مطروح العام
مستشفى مطروح العام

أصيب اليوم الجمعة، شخصان في حادث انقلاب دراجة نارية بمدينة مرسي مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهما إلى مستشفى مطروح العام.  

أسماء المصابين

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين، وهم "عبد الرحمن أحمد عطاالله"، 32 سنة، مصاب باشتباه كسر في العمود الفقري، اشتباه كسر في اليد اليسرى، كدمات وسحجات متفرقة في الجسم، "زيد عبدالحكيم محمد"، 17 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم".

إجراء الفحوصات الطبية

وقام الطاقم الطبى فى مستشفى مطروح العام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

حادث انقلاب دراجة نارية مدينه مرسي مطروح الدفع بسيارات الإسعاف مستشفى مطروح العام مطروح

مواد متعلقة

"صحة مطروح" تتأهب لاستقبال شم النسيم وعيد القيامة

الأكثر قراءة

عاجل.. الدفعة الثانية من «صفقة رأس الحكمة» تكتب السطر الأخير فى الأزمة الاقتصادية

انخفاض الأسماك في بورسعيد وكرتونة البيض تصل لـ 110 جنيهات

بمشاركة 36 كيانا.. التحالف الوطني للعمل الأهلي يعقد جمعيته العمومية 8 مايو

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

مدفونة بجوار منزله.. الأمن يحاول فك لغز جثة شاب البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

خالد حريب

بعث المبادرة العربية من جديد

محمد عبدالعزيز

بطولة "سيد البلد".. زعيم الثغر

صور

الأقباط يحيون ذكرى الجمعة العظيمة

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

محطة تل أبيب

المزيد

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية

الصحة العالمية: خطتنا لتغطية التوغل الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية لن تمنع الكارثة

الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض هدفًا جويًا فى الجليل الأعلى