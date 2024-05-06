تعليم مطروح: فريق الإلقاء الشعري للمرحلة الثانوية يحقق المركز الثاني جمهوريًا

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح إن العام الحالي شهد إنجازات غير مسبوقة للأنشطة الطلابية بكافة نوعياتها مع مواصلة طلاب مطروح التألق في المسابقات المركزية وحصاد مراكز متقدمة على مستوي الجمهورية لكافة الأنشطة.

_فريق الإلقاء الشعري

وأوضح شحاتة أن فريق الإلقاء الشعري للمرحلة الثانوية المكون من المواهب المسرحية بمدارس الشهيد محمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية وطه ساطور الثانوية بنات ونجا سعد الثانوية بنات حصل على المركز الثاني جمهوريًا في المسابقة، في إنجاز كبير بينما حقق فريق المرحلة الإعدادية لتعليم مطروح المكون من مواهب مدارس الروضة الخاصة وجمال عبدالناصر ع المشتركة والعمدة احمد طرام ع بنات والسيدة عائشة ١ ع بنات علي المركز الثالث جمهوريا في ذات المسابقة بينما حصل فريق المرحلة الابتدائية للإلقاء الشعري المسرحي المكون من الطلاب الموهوبين مسرحيا بمدارس أكثم إبراهيم حماد الابتدائية ( مكارم الاخلاق) والعبور الابتدائية بحي الشروق والسواني البحرية الابتدائية ومجمع الشهيد الرويني الابتدائي على المركز الخامس علي مستوي الجمهورية.

_المسابقة الثقافية

وأكد شحاتة أن تلك المسابقة الثقافية والتي أشرفت عليها الإدارة العامة للأنشطة التربوية بالوزارة تعد إضاءة جديدة لتعليم مطروح تضاف لسلسلة الانجازات خلال السنوات الثلاث الأخيرة بالأنشطة التربوية مشيرًا أنها تحققت نتيجة عمل مؤسسي يسوده الجدية والالتزام والتكامل والانضباط والعمل بروح الفريق الواحد.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير عام شئون التنفيذية هدي إبراهيم ووسلوي لطفي موجه عام التربية المسرحية بتعليم مطروح والموجهين الأوائل والموجهين والمدارس والطلاب تقديرًا لهذا الإنجاز الجديد على مستوى الجمهورية والتي جاءت تتويجًا للأداء المتميز والجهود المثمرة المرحلة الماضية.

_الأنشطة التربوية

وأهدى وكيل تعليم مطروح إنجاز الإلقاء الشعري المسرحي الي اللواء خالد شعيب قائد الأقليم والذي يعد خير داعم للمنظومة التعليمية بالمحافظة بإرشاداته المستمرة بتفعيل كافة الأنشطة التربوية لانتقاء الجواهر الطلابية والتي تزخر بها مدارس المحافظة وإيمانا بأهمية ممارستها في صقل شخصية الطلاب وترسيخ الوعي المعرفي والاجتماعي لديهم.