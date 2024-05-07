محافظ مطروح يسلم عقود 45 وحدة سكنية للشباب بسيوة (صور)

قام خالد شعيب، محافظ مطروح، الثلاثاء، خلال زيارته لمدينة سيوة، بتسليم عقود 45 وحدة سكنية بمنطقة الشحايم، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والنائبة فتحية السنوسي، عضو مجلس النواب ومحمد بكر، رئيس مدينة سيوة ومشايخ سيوة وصلاح ابو الدهب مدير صندوق الاسكان بالمحافظة.

_توزيع الوحدات السكنية

وتم توزيع الوحدات السكنية على شباب الواحة والمقيمين بها التى تنطبق عليهم الشروط والضوابط عقب طرح الوحدات سواء بدفع كامل القيمة بعدد 20 وحدة أو بالتقسيط بعدد ٢٥ وحدة تيسيرا على الشباب وتقديم مزيد من الخدمات لهم.

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