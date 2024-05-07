الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يسلم عقود 45 وحدة سكنية للشباب بسيوة (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قام خالد شعيب، محافظ مطروح، الثلاثاء، خلال زيارته لمدينة سيوة، بتسليم عقود 45 وحدة سكنية بمنطقة الشحايم، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والنائبة فتحية السنوسي، عضو مجلس النواب ومحمد بكر، رئيس مدينة سيوة ومشايخ سيوة وصلاح ابو الدهب مدير صندوق الاسكان بالمحافظة. 

_توزيع  الوحدات السكنية

وتم توزيع  الوحدات السكنية على شباب الواحة والمقيمين بها التى تنطبق عليهم الشروط والضوابط عقب طرح الوحدات سواء بدفع كامل القيمة بعدد 20 وحدة أو بالتقسيط بعدد ٢٥ وحدة تيسيرا على الشباب وتقديم مزيد من الخدمات لهم. 

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محافظ مطروح منطقة الشحايم عقود عدد ٤٥ وحدة سكنية تسليم عقود مطروح

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