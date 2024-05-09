الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

التغيرات المناخية وبرامج التسميد.. ندوة بمركز التنمية المستدامة في مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظم مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، اليوم، ندوة عن التغيرات المناخية وكيفية إعداد برامج التسميد، تحت رعاية الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، وبحضور المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح. 

الزراعة المطرية

وافتتح المهندس محمود عيد الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة، اليوم، ندوة بالتعاون مع مشروع برايد، تناولت آفات الزيتون والتين والقرعيات في ضوء التغيرات المناخية وكيفية إعداد برامج التسميد بمقر مركز التدريب بالقصر، مؤكدا حرص المركز على توفير المناخ المناسب للمزارعين، لكي يحققوا أقصى كفاءة وإنتاجية في محاصيلهم، مشيرا إلى أهمية الندوات في توفير المعلومات الهامة وتسهيل الحوار حول الزراعة المطرية.

_تحسين خواص التربة

وخلال الندوة، جرى مناقشة أهمية إضافة المواد العضوية لتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية والحيوية في مطروح، وأهمية تحليل التربة ومعالجة عيوبها، وتم تسليط الضوء على دور العناصر الكبرى والصغرى في نمو النبات وجودة المحصول، وأفضل مواعيد استخدام المبيدات الفطرية والحشرية، وتأثير درجة حموضة محلول الرش على كفاءة تطبيق المبيدات.

_دور التغذية النباتية الجيدة

وأوضح الدكتور وائل غيث أهم محاور الندوة، والتي تتضمن دور التغيرات المناخية في ظهور سلالات فطرية وحشرية أكثر شراسة ومقاومة للمكافحة التقليدية، ودور التغذية النباتية الجيدة في مكافحة الأمراض والحشرات ومقاومة الظروف المناخية القاسية.

وكان قد شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أمس الأربعاء، إحدى فعاليات ورش العمل التى تقام ضمن أعمال مؤتمر:"سيوة عبر العصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث"،

وينظم  المؤتمر اتحاد الأثريين المصريين تحت رعاية محافظ مطروح الفترة من 7- 10 مايو، وذلك بقاعة مركز الصناعات الحرفية واليدوية بالواحة، وبحضور الدكتور أيمن وزيرى أمين عام المؤتمر ورئيس اتحاد الأثريين المصريين، والدكتور محمد جابر المغربي عميد كلية الآثار واللغات جامعة مطروح والدكتور ضياء زهران منسق عام المؤتمر، والدكتور خالد سعد المجلس الأعلى للآثار، ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة، ومحمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة وممثلي المنظمات والهيئات العلمية والطلاب. 

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