الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انتظام عمل المنصة الإلكترونية.. وكيل "تعليم مطروح" يتابع امتحانات النقل في يومها الثاني

وكيل تعليم مطروح
وكيل "تعليم مطروح" يتابع امتحانات النقل

أجرى عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، جولة تفقدية لمتابعة مسار امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بكاف المراحل التعليمية. 

امتحان الصف الثاني الثانوي

وتفقد مسار امتحان الصف الثاني الثانوي إلكترونيا وورقيا بمدرستي الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية ومحمد نجا سعد الثانوية بنات، حيث أدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية فترة أولي لمدة ثلاث ساعات، واللغة الفرنسية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف.

 وقد اطمئن وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، من الطالبات علي انتظام عمل المنصة الإلكترونية للامتحان وتمكن جميع الطالبات من الدخول علي المنصة وأداء الامتحان وذلك تحت إشراف أعضاء مركز التطوير التكنولوجي.

الوزن النسبي للورقة الامتحانية

واطمئن وكيل تعليم مطروح علي سير الامتحانات  في يومها الثاني وسط أجواء  هادئة حيث جاءت أسئلة الامتحان واضحة وخالية من  الغموض وفي مستوي الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانيةز

انضباط العملية الامتحانية

 

واكد وكيل تعليم مطروح أن  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع على مدار الساعه انضباط العملية الامتحانية منذ بدايتها أمس الأربعاء  مشددا على توفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب بكافة الإدارات التعليمية.

كما اطمئن مدير المديرية من خلال غرفة العمليات الرئيسية على أن العملية الامتحانية تسير بانضباط والتزام من كافة المشاركين فى العملية الامتحانية بالتعليمات والضوابط المنظمة ولم ترد أي شكوي بشأن الامتحانات علي مستوي جميع الإدارات التعليمية.

توفير المناخ المناسب والصحي

وشدد وكيل تعليم مطروح علي ضرورة توفير المناخ المناسب والصحي الآمن داخل  لجان الامتحانية وبذل الجهد من جميع عناصر المنظومة التعليمية من اجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط لصالح الطلاب ولضمان حصول كل طالب علي حقه كاملا مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.

وكيل
وكيل "تعليم مطروح" يتابع امتحانات النقل
وكيل
وكيل "تعليم مطروح" يتابع امتحانات النقل
وكيل
وكيل "تعليم مطروح" يتابع امتحانات النقل
وكيل
وكيل "تعليم مطروح" يتابع امتحانات النقل
وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح جولة تفقدية متابعة مسار امتحانات الفصل الدراسي الثاني صفوف النقل مطروح

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