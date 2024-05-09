محافظ مطروح: نحرص على تعزيز سبل التعاون مع المجتمع المدنى

قدم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر لجهود المشاركة المجتمعية والإنسانية الفعالة للمنطقة الروتارية برئاسة أيمن نزيه محافظ المنطقة الروتارية 2451 لتعاونها المستمر في دعم احتياجات وخدمة أهالي مطروح.

تشغيل جهاز الفاكو الرمد



جاء ذلك خلال استقبال محافظ مطروح - بمكتبه - اليوم الخميس، وفد من المنطقة الروتارية ضم كلا من جيهان صادق رئيس نادي كايرو نايل فالي والدكتورة إنجي خورشيد رئيس لجنة تمكين المرأة بالنادي، وذلك بحضور الدكتور سالم مبروك وكيل وزارة الصحة بمطروح لإهداء المحافظة جهاز الفلاش أوتوكلاف لتشغيل جهاز الفاكو الرمد بمستشفى مطروح العام، والذي بتشغيله سيساهم في الإسراع مع وجود الأطباء والاستشاريين في إجراء العديد من العمليات في جراحة العيون والتخفيف علي المواطنين مشقة السفر والعلاج كعمليات المياه البيضاء،وقطع القرنية وجميع عمليات الطوارئ وغيرها.

مؤسسسات المجتمع المدني

وأكد محافظ مطروح حرص المحافظة على تعزيز وتوطيد جميع سبل التعاون مع مؤسسسات المجتمع المدني، مشيدًا بدورها المستمر فى دعم جهود الدولة ورفع العبء عن المواطنين وتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لهم.

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