الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد قصفه.. الاحتلال يبلغ المحاصرين داخل مركز صناعة خان يونس بالمغادرة

قصف
قصف

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، قبل قليل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ المحاصرين في مركز صناعة مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بمغادرة المأوى الذي قصفته بدباباتها؛ وذلك حسبما أفادت  قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

قصف ملجأ تابع للأمم المتحدة

كانت الأمم المتحدة أعلنت، أمس الأربعاء، عن أن الدبابات الإسرائيلية قصفت مجمعًا ضخمًا تابعًا للأمم المتحدة في غزة يؤوي نازحين فلسطينيين، ما تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا، لكن إسرائيل نفت مسئولية قواتها وأشارت إلى أن حماس ربما تكون هى التي شنت القصف.

وأثار الهجوم، الذي قالت الأمم المتحدة إنه استهدف مركزًا للتدريب المهني يؤوي 30 ألف نازح في خان يونس، المدينة الرئيسية بجنوب قطاع غزة، إدانة صريحة نادرة من الولايات المتحدة.

وقال منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية جيمس ماكجولدريك: "سقطت أعداد كبيرة من الضحايا، واشتعلت النيران في بعض المباني، وهناك تقارير عن سقوط قتلى، ويحاول العديد من الأشخاص الفرار من مكان الحادث، لكنهم غير قادرين على القيام بذلك".

 

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الاحتلال القاهرة الإخبارية أونروا خان يونس قصف ملجأ تابع للأمم المتحدة

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