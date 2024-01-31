لأول مرة.. 3 مصورين يكشفون تفاصيل مشروع "أرشيف بدوي" بالإسكندرية (صور)

للإسكندرية تاريخ لا ينتهي، وحكايات حفظت بين أضيق شوارعها وذاكرة ساكنيها، ومشاهد التقطتها عدسات المصورين على مدار عهود كثيرة لتعد كنز موثق يحكي عن عروس البحر المتوسط.

ليزيح الستار لأول مرة عن أحد أهم العدسات التوثيقية "أرشيف بدوي" ليخرج لعيون المشاهدين بعد أكثر من 80 عاما ليعرض صورا للحياة المختلفة في مدينة الإسكندرية خلال فعاليات أسبوع الإسكندرية للصورة، في المتحف اليوناني الروماني.

بداية حكاية استوديو بدوي الوثائقي

ليحيي هذا الأرشيف 3 مصورين من الشباب هم، احمد ناجي دراز، حازم جودة، وعبدالعزيز بدوي لاستوديو جده والذي توقف عن العمل عام 2013 منذ وفاته، ولكن بعد تكرار الأصدقاء للاستوديو، أثارهم الفضول لاكتشاف هذا العالم الغني الذي يحمل بين كادراته تاريخ ملئ بالصور والحكايات والأفلام، وانجذبنا إلي السحر الموجود بالمكان.

ليقرر الأصدقاء المصورين أن يشاركوا العالم ما وصلوا إليه من كنز توثيقي، وليصحبهم الحماس ليحكوا للعالم عن المصور أحمد بدوي وعن المكان ورحلتنا من أول مرة في ستوديو بدوي وحتي يومنا هذا، لأن ما رأيناه يستحق الحكي عنه، فلقد وجدنا أرشيف لا حصر له.

الإسكندرية في عيون بدوي

فالمصور أحمد بدوي لم يكن مصور ستوديو تقليدي كالمتعارف عليه، بل مصور شارع ومدينة وشواطئ وتصوير الناس في منازلها، وأفراحها من فرح بمنطقة شعبية إلى أفخم مكان بالإسكندرية، وتفاصيل كثيرة عن تاريخنا والزمن الذي غير كثير من الأمور من حولنا".

قال المصور احمد ناجي دراز، إن الحافز الذي دفع فريق العمل للقيام وتقديم هذا المشروع الأرشيفي الوثائقي، اننا تعلمنا منه كمصورين، لإننا وجدنا تطور لمصور بالكامل منذ بدايته وحتى رحيله، وهو ما جلعنا نحاول دراسته بشكل وافي، وهي فرصة عظيمة تخصنا كمصريين بشكل عام ومن إسكندرية بشكل خاص، فهذا المشروع ضخم، ويحتاج إلي تمويل ضخم، وكنا نحاول البحث عن منح لاستمرار اكتشافه وتقديمه للجمهور كما فعلنا في عرض استوديو بدوي في أسبوع الإسكندرية للصورة.

تصنيف معرض استوديو بدوي

فمعرض بدوي التوثيقي يعرض للجمهور على 4 موضوعات مصنفة الفراح من أوائل الخمسينيات، والثاني الفنانين في الإسكندرية من بينها تكريم خاص للنجم الراحل سمير صبري حيث وجدنا إنه قام بتصويره كثيرا، والثالث المدينة نفسها، والناس في الشارع وحياتهم العادية، أما الرابع فسيكون له علاقة بعمله في الاستوديو وصور الناس نفسها، كما سيحتوي المعرض ايضا مجموعة من النيجاتيف، وجعل الشباب الصغير يتعلم كيف كان يتم التعامل مع النيجاتيف والغرفة المظلمة من خلال "جزء" من المصنع نحاكي من خلاله طريقة انتاج الصورة من خلال المعدات الموجودة بالاستوديو قديما، وايضا هناك جزء خاص بحياة احمد بدوي وتكريمه بالوثائق والخطابات والكاميرات وصور شخصية له".

لأول مرة 350 قطعة أصلية في معرض بدوي

من جانبها؛ قالت مروة أبو ليلة المؤسسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة فوتوبيا "بتأثر وفخر كبير سعداء بأن يكون أول عرض لمشروع أرشيف بدوي ضمن فعاليات أسبوع الإسكندرية للصورة، من خلال معرض يحتوي على اكثر من ٣٥٠ قطعة أصلية بين صور وافلام يعود تاريخها الى اكثر من ٨٠ عاما تعرض لأول مرة من مقتنيات الأرشيف، تعرض جوانب من تاريخ المدينة والحياة الاجتماعية والفنية بها، وذلك من خلال ثلاثة مصورين عندما وصلوا للأرشيف أدركوا أهميته وقيمته الكبيرة للمدينة ولتاريخ التصوير في مصر، وقرروا إنقاذ هذه المادة من الضياع والتلف، وأصبح شاغلهم الرئيسي ان يعرضوا الصور والنيجاتيف التي تعتبر وثائق بصرية لتاريخ مصر الحديث، ويشاركوا بها المجتمع سواء من المهتمين بالصورة والفن والتاريخ اوالباحثين في كل المجالات".

وأضافت: "مشروع أرشيف بدوي هو مشروع لإنقاذ وعرض أرشيف المصور احمد بدوي والاستوديو الخاص به في وسط مدينة الإسكندرية الذي يغطي طيف واسع من جوانب الحياة في المدينة، ويؤرخ لتاريخ المدينة الحديث بجانب أرشيف الاستوديو التقليدي لتصوير العائلات والمناسبات من خلال عيون مصرية محلية من أبناء المدينة".

مؤسسو مشروع أرشيف بدوي

-عبد العزيز بدوي مصور ورائد أعمال وحفيد المصور أحمد بدوي عمل بالصحافة لمدة ١٣ عاما في جرائد ومجلات مثل المصري اليوم ومجلة أكتوبر.

-حازم جودة مصور صحفي عمل لمدة ١٥ عاما في جرائد ومواقع مصرية، وحازت صوره على العديد من الجوائز وترتكز ممارسته البصرية على التأثير بالصورة على المجتمع.

-أحمد ناجى دراز مصور صحفي وفنان بصري مهتم بقضايا التغيرات المدينية، والنوع الاجتماعي، والتصوير التجريبي.

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