الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متطوعة بـ"حياة كريمة": الأطفال لهم نصيب كبير من تطوير القرى البسيطة

حياة كريمة
حياة كريمة

ساهمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في حدوث تنمية شاملة للمواطنين البسطاء في قرى ونجوع برج العرب بالإسكندرية ليشمل التطويرعمراني واجتماعي.


قالت إسراء موافي ، متطوعة في مبادرة حياة كريمة، أن المشروعات التي نفذت في القرى البسيطة والأكثر احتياجا سبيل إنقاذ المواطنين البسطاء لتحسين حياتهم وتغييرها بأكمل صورة ممكنة.


واصلت متطوعة المبادرة، أن الأطفال لهم نصيب كبير من المبادرات والقوافل الاجتماعية لتضمن لهم الدولة المصرية مستقبل أفضل ينقذهم من حرمان التطوير الذي عانوا منه لسنوات.


تابعت، أن من أهم المشروعات التطويرية التي احتضنت الأطفال مشروعات التطوير التعليمية وتأهيل المدارس بين التجديد والإحلال والإنشاء لينتظر الأطفال مستقبل تعليمي أفضل من ذي قبل سواء من خلال التطوير العمراني لمياني المدارس أو حتى تطوير المنظومة التعليمية.


أكملت، أن تطوير مراكز الشباب أيضا يعد من أكثر المشروعات التأثيرية في حياة الأطفال والشباب لتكون مراكز مؤهله لاحتضان مواهب الشباب المختلفة وإبرازها واستثمار أوقات فراغهم في بيئة أمنه وصحية.


واشادت المتطوعة، بما تبذله الدولة المصرية من جهود كثيرة لدعم الاسرالبسيطة في القرى الاكثر احتياجا ليحصوا على ابسط حقوقهم في عيش حياة كريمة.

 

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مستفيدات «حياة كريمة»: القوافل التثقيفية للمبادرة الرئاسية وطدت علاقتنا بأبناءنا

 

حياة كريمه المبادرة الرئاسية اطفال القرى البسيطة مراكز الشباب تطوير التعليم

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