الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أمطار متوسطة بالإسكندرية ورفع حالة الاستعداد القصوى

نوة الغطاس
نوة الغطاس

شهدت محافظة الإسكندرية قبل قليل، أمطارًا متوسطة تصل لحد الغزيرة على بعض الأحياء مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وسرعة في الرياح الغربية والتي تزيد من إحساس البرودة، علاوة على ارتفاع موج البحر لمسافة تزيد عن مترين.

ورصدت "الدستور" الحالة المرورية في شوارع الإسكندرية دون حدوث أي عرقلة من حركة المارّة والمرور، بسبب عدم تكدس مياة الأمطار.

ورفعت المحافظة وشركة الصرف الصحي حالة الطوارئ والاستعداد القصوى للتعامل الفوري في حال ورود أي بلاغات من المواطنين.

وانتشرت سيارات وبدلات شركة الصرف الصحي بعدد 182 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها.

وللتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات مازال رجال وعمَّال الصرف الصحي يتابعون أعمال تطهير الشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات المحطات، لاتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

واستمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم؛ لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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سقوط أمطار "النوة" على الإسكندرية.. و"الصرف الصحى" تنشر معداتها بالنقاط الساخنة

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نوة الغطاس النوات الشتوية درجات الحرارة الأرصاد الجوية الصرف الصحي

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